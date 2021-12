La confesión más íntima de Karol G sobre Nicky Minaj: arde Colombia

Los ya reconocidísimos 'Billboard Music Awards' han vuelto a cumplir con las expectativas... y además la edición de este año ha resuelto algunas dudas que hasta el momento eran toda una incógnita entre algunas de las mayores celebridades del escenario. No obstante, aunque artísticamente The Weeknd fue el cantante que salió más beneficiado en esta aclamada gala musical, fueron otros artistas como Bad Bunny o Karol G los que también dieron que hablar… y esta vez por realizar confesiones de lo más íntimas e inesperadas.

Precisamente la cantante colombiana se convirtió en el centro de atención durante su entrevista ta que, tras más de dos años después desde que se lanzó el éxito musical ‘Tusa’ la cantante cafetera ha desenmascarado el origen de este tema… un tema que se ha convertido en este periodo de tiempo en uno de los más escuchados exitosos del panorama latinoamericano y que fue grabado junto a Nicky Minaj. Precisamente en este sentido es donde Karol G se ha atrevido a desvelar el origen de semejante bombazo musical: la idea surgió a los pocos días de comenzar a seguirse mutuamente en Instagram. Así, de buenas a primeras.

Según ha recopilado Eonline, Karol G contó en exclusiva todo sobre los mensajes directos de Instagram que se envió con la artista trinitense, pruébalo, inténtalo, porque eso funcionó para mí. Solo un día me di cuenta de que Nicky comenzó a seguirme en Instagram... Yo estaba como oh, Nicki Minaj está comentando mis fotos. Así que le envié un DM. Oye, hagamos una canción '. Ella dijo algo como, "sí, me encanta lo que estás haciendo".

Estas declaraciones vienen precedidas de un llamamiento por parte de sus innumerables fans que atesora la artista de Medellín alrededor de todo el mundo, aunque especialmente en el país latino de donde ella procede, donde se ha situado como una de las artistas más seguidas en las redes sociales. Precisamente por el éxito que ha cosechado ‘Tusa’ en este margen de tiempo es por lo que este peculiar secreto ha visto la luz: la canción ha superado ya con creces el billón de visualización en YouTube.