Olivia Rodrigo se olvida así de Joshua Bassett: bomba para Hollywood

Olivia Rodrigo ha llegado arrasando a la industria musical en cuanto al estilo pop, consolidándose como una de las nuevas estrellas y haciendo historia con tan solo 18 años. La artista estadounidense comenzó su andadura durante el pasado mes de enero con el lanzamiento de ‘Drivers License’, un tema basado en su ruptura con el actor Joshua Bassett y coprotagonista de la serie de ‘High School Musical’ junto al propio Rodrigo. El tema no ha dejado de sonar en todo el mundo desde entonces, llegando incluso a colocarse como número 1 de la lista Billboard durante varias semanas y a la espera de que pueda dar el salto también a Hollywood gracias a sus extraordinarias dotes interpretativas que ha demostrado de la mano de Disney.

El siguiente paso de Olivia llegó con el single ‘Deja Vu’, otro gran éxito que se convirtió en apenas unos días en un fenómeno de masas en la red social Tik Tok, contando con un filtro personalizado que fue utilizado por varios millones de personas. Aunque ha sido a la tercera, con el lanzamiento de su álbum ‘Sour’ con el trabajo que Olivia Rodrigo ha conseguido consolidarse entre las mejores artistas del momento, arrasando en todo el mundo en tan solo una semana, dado que se lanzó al mercado el pasado 21 de mayo. Su último trabajo se ha colocado como uno de los mejores estrenos de los últimos tiempos, liderando de nuevo la lista Billboard, superando los 55 millones de reproducciones en YouTube y con unas cifras increíbles en Spotify con más de 88 millones.

La estadounidense se ha convertido en la primera artista que logra contar con dos singles debuts como números 1 antes de lanzar su disco, batiendo todos los records con tan solo 18 años y prometiendo una carrera meteórica tanto en la música como en el mundo de la actuación. Su gran momento profesional le ha valido a Olivia Rodrigo para olvidar su ruptura con Joshua Bassett, aunque ha tenido que compartir rodaje con el actor durante gran parte del rodaje de la segunda temporada de ‘High School Musical’ que se estrenará este mismo verano en Disney+. La nueva relación del actor con la cantante Sabrina Carpenter fue un duro palo para Rodrigo, aunque la artista nunca se ha pronunciado públicamente sobre este tema.

El éxito rotundo de Olivia Rodrigo continúa rompiendo barreras, con su tema superando todos los registros posibles tras su estreno, una semana más tarde de lanzar su dueto particular con su expareja Joshua Bassett como adelanto de la segunda temporada de ‘High School Musical’, uniendo sus voces en el tema ‘Even when / The best part’ que se lanzó durante el pasado día de San Valentín. Los dos actores parecen haber hecho definitivamente las paces tras su ruptura, con el propio Bassett declarándose fan de Rodrigo y su música a través de Instagram.