Athletic le da otra caricia a Nico Williams; nueva bofetada al sueño de Laporta y Al-Khelaïfi

Aquella ausencia de Nico Williams en las imágenes de promoción de la primera equipación del Athletic para la temporada 2024-25 desató un tsunami de especulaciones, con el FC Barcelona golpeándole la puerta con la camiseta azulgrana en la mano y PSG por detrás. Algunos medios interpretaron esto como una señal de que Williams iba a fichar por el Barça, justo cuando el club de Laporta estaba a full con la ofensiva por su fichaje.

Ahora, el extremo ha salido en primer plano en el lanzamiento de la tercera equipación para la campaña que arrancó el pasado jueves 15 de agosto con la visita del Getafe a San Mamés. Los otros tres leones en la imagen son Iñigo Lekue, Mikel Vesga y Beñat Prados. Nico ya había dejado claro su deseo de quedarse en Bilbao en su primer día de trabajo tras las vacaciones y recibió el dorsal número '10', el más importante del equipo, que en los últimos años había llevado el último capitán, Iker Muniain. Aunque no fue titular ante el Getafe debido a que llevaba pocos días de preparación, entró en el segundo tiempo en lugar de Alex Berenguer y desde su ingreso, el Athletic empezó a generar más peligro.

La hora del morbo: Barça vs Athletic

Mañana, 22 jugadores saltarán al césped de Montjuïc, pero todas las miradas y cámaras se centrarán en uno solo: Nico Williams. El verano ha sido una eternidad en Bilbao y tuvo su título símil policial “el caso Williams”. Hasta junio, el extremo llevaba un perfil bajo, con solo la afición del Athletic apreciando sus regates y jugadas. Pero tras un partido impresionante contra Italia y un ascenso meteórico en la Eurocopa, se convirtió en una de las grandes estrellas de España, impulsando al equipo hacia el trono junto a su compañero Lamine Yamal.

Desde entonces, no ha habido un solo día sin que su nombre estuviera en boca de todos vinculado al Barcelona. El presidente Laporta no dudó en anunciar a los cuatro vientos que los 58 millones de cláusula no serían un obstáculo, y Javier Tebas, su homólogo de LaLiga, también se sumó al show diciendo que “el Barça podrá fichar a Nico”. El final fue triste para los culés y feliz en San Mamés.