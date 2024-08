Atlético Madrid lo hizo realidad y Chelsea no pudo hacer nada: el fichaje que hará estallar LaLiga

Real Madrid avanzó importantemente con el fichaje de Kylian Mbappé y la confirmación de que Endrick correrá por el gramado del Santiago Bernabéu. Por parte del Barcelona, sin novedades hasta la fecha del mercado de fichajes, ya tantea el fichaje de Dani Olmo que podría llegar este verano. También está el Atlético Madrid, que no se considera menos que nadie y en LaLiga ya ha sabido hacer las cosas a su estilo. El elenco que dirige Diego Simeone va por grandes cosas y acaba de dar un paso gigante tras la noticia que esperaba.

Las últimas informaciones arrojan que Conor Gallagher finalmente recalará en Madrid para vestirse de colchonero después de semanas de negociación e incertidumbre por parte del inglés. A sus 24 años, el habilidoso volante mostró en todo momento su deseo de abandonar Londres y poner rumbo a una nueva liga. Lo dicho por los medios que estuvieron detrás del culebrón del verano indican que el internacional con la selección de Inglaterra rechazó un nuevo contrato del Chelsea.

Fabrizio Romano dio la primicia y los detalles sobre el fichaje que está próximo a anunciarse. ‘’Acuerdo cerrado entre Atlético y Chelsea desde ayer, según se ha revelado: tarifa en torno a € 40 millones’’, resaltó en su red social de ‘X’. Y para darle un poco más de suspenso a la noticia, indicó que después de lo expresado que ‘’Conor decidirá pronto’’.

🚨🔴⚪️ Atlético Madrid and Chelsea are on the verge of reaching an agreement for Conor Gallagher after talks in the last 24h.



Story revealed on Tuesday morning, talks accelerated and €35/40m package almost agreed; small details to sort.



❗️ It all depends on Conor's decision. pic.twitter.com/fzjWmXaiV6