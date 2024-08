Duro mazazo para Endrick tras el AC Milan: reflejo del peor fichaje de Florentino, 60M de disgustos

Ni fructífera ni placentera, así fue la primera experiencia de Endrick como jugador naranja -que no blanco, anoche- ante el AC Milan. La jovencísima exestrella de Palmeiras, sensación en su país y fichaje de relumbrón del Real Madrid junto a Kylian Mbappé en este mercado de fichajes estival no solo pasó desapercibido, sino que se vio reflejado en otro galáctico, otrora futbolista del campeón de LaLiga EA Sports, que, enfrente, hizo el mismo tipo de partido y cuyo reflejo le lanza un aviso encubierto al nuevo delantero del Madrid.

Endrick inauguraba su historia en el Madrid y lo hizo de la peor manera, pasando desapercibido y descubriendo como el físico y el rigor táctico europeo hacen más que complicada su función de punta referencial de baja estatura. Perdido y quizá demasiado solo, el brasileño apenas sí pudo hilvanar una jugada con Brahim… y poco más. Y así acabó su primera experiencia en el gigante español, sin pena ni gloria.

Esa es justo la cara que se le quedaba a Luka Jovic, que anoche en el choque estuvo vestido de blanco en el equipo rossoneri, y como en este, en tantos otros partidos con el Madrid: también él pasó sin pena ni gloria. Recordamos al que fuera jugador de 60 millones de euros del Real Madrid -en aquel verano de la temporada 19/20 y los 303M por él, Hazard, Mendy y compañía- porque se le fichó como nueve, pero nunca fue tal cosa y quizá a Endrick le pueda pasar lo mismo. Sea como fuere, la similitud viene en este caso a cuento porque parase que al internacional con Brasil le queda un larguísimo recorrido antes de hallar su lugar en el equipo de Chamartín.

Y por si fuera poco el terrible mazazo de verse minimizado en su debut, Endrick juega contra el tiempo y el estatus de no uno, ni dos, ni siquiera tres monstruos, sino contra cuatro jugadores de primer orden mundial, cuatro llamados a quitarle casi todos los minutos en el equipo madrileño. Dos de ellos, Vini y Rodrygo, los conoce bien y ya están preparados para arrancar; los otros, Bellingham y Mbappé, esperan en la recámara, pero su titularidad y conveniencia está puesta fuera de toda duda. Mientras todos tienen ya galones y ubicación en el equipo, quizá con la excepción del ex del PSG, al sudamericano le queda trecho para hallarlo.

