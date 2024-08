Nico Williams se la juega a Yamal y el Leipzig afila a Laporta por sus palabras: Olmo, nuevo precio

El FC Barcelona puede ser presa del nerviosismo y las palabras de su presidente. A estas alturas del mercado, jugadores como Mikel Merino, Joshua Kimmich o Nico Williams ya están perdidos para el Barcelona -este último pese a su buena relación con Lamine Yamal, ha dcho 'no'- y aquel anuncio de Joan Laporta asegurando que podría fichar sin problema a jugadores de un valor similar al del extremo del Athletic le pueden costar caro (nunca mejor dicho) al Barça, y lo harían precisamente con el crack que ahora Thiago Alcántara y Hansi Flick se han puesto entre ceja y ceja: Dani Olmo.

La cláusula ha expirado

Decimos que le puede costar caro al Barça el arrebato de su mandamás porque el RB Leipzig, propietario de Dani Olmo, gran objetivo del Barça a estas alturas del mercado de fichajes, tiene la sartén por el mango una vez ha expirado la cláusula de rescisión del jugador por valor de 60 millones de euros, que estaba vigente hasta el 31 de julio. Dicho de otra forma, ahora el club alemán será quien decida si deja ir al jugador español, con contrato hasta 2027, y si lo hace, por qué precio.

Las negociaciones, estancadas

Sabemos que el Barça ya ha iniciado la ofensiva por el jugador, sin embargo sus ataques han sido infructuosos, ya que no han llegado esa cantidad que Laporta aseguró que podrían pagar y que los alemanes exigen, de modo que ahora ni siquiera es seguro que por 60 millones de euros vaya a salir el único jugador que el Barça ahora mira como estrella del mercado. Como comprenderán, el palo para el cuerpo técnico, especialmente para Thiago y Hansi Flick, es enorme.

Las salidas, en punto muerto

Para colmo de males y pese al anuncio de Laporta, jugadores que podrían dejar una enorme cantidad en caja, como Raphinha, Frenkie de Jong o Ronald Araújo se cierran en banda a salir, y no solo eso, otros futbolistas como Ferran Torres también lo hacen, de ahí que hasta se haya planteado que João Félix sea la alternativa a Olmo si fallan Nico, que ya lo ha hecho, o el mismo jugador del RB Leipzig y en can Barça no pueden vender. Y todo ello con Real Madrid y Atlético de Madrid muy reforzados... Entiéndanos, lo de Olmo y el Barça va a hacerse, pero será por un precio superior a los 60 kilos; mala jugada.