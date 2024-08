No soportó el peso de ser el heredero de Messi; Flick le da confianza y hasta Yamal le hace un guiño

Hansi Flick sigue creyendo en el potencial de resurgir del '10' del Barcelona.

Desde su llegada, el técnico alemán nunca ha dado por perdido a Ansu Fati y está convencido de que, con trabajo y confianza, puede volver a ser un jugador diferencial.

Por esta razón, durante los primeros entrenamientos de la pretemporada, Flick y su cuerpo técnico le diseñaron una rutina específica junto a los preparadores físicos del equipo para que pudiera recuperar su mejor forma. Los entrenamientos iban de maravilla. Se veía a un Ansu Fati en gran estado, trabajando en su explosividad, resistencia y velocidad. Pero, desafortunadamente, una lesión de fascitis plantar lo dejó fuera de acción justo antes de la gira americana.

Una opción interesante desde el banquillo

El entrenador alemán ve a Ansu Fati como un relevo perfecto para darle descanso a Robert Lewandowski en la delantera. Lo quiere cerca del área para explotar su capacidad goleadora, que ya demostró en sus años en la cantera azulgrana.

Tanto Flick como el club están comprometidos con darle una segunda oportunidad al jugador esta temporada. Aunque su cesión al Brighton no salió como se esperaba, no se quiere tirar la toalla con el joven delantero. Incluso Lamine Yamal ha decidido no reclamar el dorsal ‘10’ porque también quiere ver resurgir a su compañero.

Peso pesado la 10 de Leo

Tras aquel inolvidable 5 de agosto de 2021, el Barcelona enfrentó una misión ardua: encontrar sustitutos para el mejor jugador del mundo, una tarea que se sabía sería complicada. Pero había un nombre que sonaba con fuerza. Un joven español salido de La Masía que deslumbraba a todos con su regate, y que muchos comparaban con Lionel Messi.

Ansu Fati y Leo compartieron tiempo en el campo, y sin duda el español tuvo la oportunidad de aprender de él. Por esta razón, el club decidió darle el honor de portar la camiseta número 10. Además, le impusieron una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros en su contrato.

Sin embargo, lamentablemente, no logró estar a la altura de las expectativas. La dura realidad es que las lesiones jugaron en su contra, y Fati se vio atrapado en un círculo de lesiones que le impidió tener la regularidad necesaria en el campo.