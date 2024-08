Si Ancelotti y Mbappé intimidan, Simeone genera pavor a Laporta: 104,5M; Le Normand y 2 galácticos

El aficionado culé, más allá de los acercamientos por Dani Olmo, que además aún no se han concretado, empieza a inquietarse, más que nada porque además del tremendo desafío que supone hacer frente de tú a tú al campeón de LaLiga y la Champions League con Mbappé (y Endrick) en sus filas, como es el Real Madrid, ahora el Atlético del Cholo Simeone no solo cierra a Robin Le Normand, sino que amplía sus refuerzos con dos galácticos en toda regla; ambos muy cerca de ser oficiales.

El enemigo a batir y el adversario colosal por el flanco

Se da por hecho en can Barça que el Madrid será fuerte este año, no es para menos, a los cimientos de la temporada pasada (eso sí, sin Kroos, que se notará) suma artillería del mejor calibre, como es el 10 de les bleus, pero ya no se puede evitar pensar que también lo serán los rojiblancos, los cuales además de fichar al central titular junto a Aymeric Laporte en La Roja, como es el hispano-francés, se acercan al OK de Conor Gallagher y Alexander Sorloth.

Del central más caro a dos refuerzos necesarios

Le Normand, ya ex de la Real Sociedad, es una apuesta en toda regla del conjunto madrileño, que paga 34,5 millones de euros más 5 en variables por el futbolista de la Selección Española de Fútbol (el defensa más caro de su historia), pero es que además ultima los detalles del traspaso del futbolista inglés del Chelsea por una cantidad cercana a los 35 millones de euros y, a la vez, hace lo propio y por la misma cantidad con el jugador del Villarreal, con el que de hecho ya tiene un acuerdo a la espera de que el Submarino Amarillo sume un delantero sustituto.

Una enorme inversión que João Félix ha de rebajar

Haciendo la suma, nos sale como mínimo una inversión de 104,5 millones de euros por parte de los rojiblancos en tres jugadores, uno por línea, que aportaran muchísimo a un equipo llamado a pelearle la liga al Madrid y al Barça y de luchar por llegar lejos en la Liga de Campeones.

En clave Barça este paso al frente atlético preocupa, ya que los colchoneros no solo cuentan con los ingresos por el traspaso de João Félix, sino con los de un Mundial de Clubs donde el Barça no estará, con una pérdida enorme de dinero para los blaugranas.