Un problema central en el Atlético: Simeone ofrece a Samu Omorodion para fichar a un defensa

Simeone logró cerrar uno de los frentes abiertos y más tensos en el mercado: Conor Gallagher. Con el ex Chelsea ahora el mediocampo está armado y la competencia interna aumenta.

Además de Hermoso, se han ido Savic y Gabriel Paulista. Solo ha llegado Le Normand para reforzar la zaga por 34,5 millones. Por lo tanto, la línea defensiva, que ya era la más débil la temporada pasada, necesita al menos un refuerzo. El Atlético está realizando un gran desembolso este verano, apostando por rejuvenecer la plantilla.

Incorporar al jugador ideal para el equipo no siempre se cumple, pero es la apuesta del Atlético este año, especialmente para el central zurdo. Hancko e Hincapié son las opciones principales, aunque el Leverkusen tasó al ecuatoriano en una cifra inviable para lo que los colchoneros están dispuestos a pagar. Las negociaciones por Hancko con el Feyenoord se han repetido, pero el equipo neerlandés no está dispuesto a dejarlo ir por menos de 30 millones. Aunque Hancko fue la gran apuesta del verano, no se llegó a la cifra ni a la disposición de pago requerida, a pesar de que el jugador ha hecho todo lo posible para facilitar el traspaso. Para hacer una última oferta, será necesario liberar espacio en la plantilla.

Atlético Madrid se suma a Liverpool y Tottenham como otro de los clubes interesados en Piero Hincapié.



¿Dónde debe seguir su carrera el crack ecuatoriano? pic.twitter.com/joisNcoZmm — Pablo Giralt (@giraltpablo) August 14, 2024

Samu, el que puede destrabar todo

Samu Omorodion tiene mercado. A sus 20 años, su fichaje por 6 millones desde el Granada se revalorizó considerablemente. Campeón olímpico y autor de 10 goles en su primer año en la élite, el puesto en la delantera parece cubierto con Sorloth, Julián y Correa. Reforzar la defensa es una prioridad. Por eso, si llega una oferta importante, cercana a la del Chelsea, Samu podría salir del club. Aún no está inscrito en LaLiga ni debutó con la rojiblanca. Otros clubes de Italia, Inglaterra y España mostraron interés en su situación, y una cesión con opción de compra podría ser una posible salida.

El Atlético, que iba a recibir algo más de 40 millones del Chelsea por el campeón olímpico, acabó traspasando al portugués Joao Félix a Stamford Bridge por 50 millones más 10 en variables.