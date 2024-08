Chelsea, Liverpool y PSG no se atrevieron; se lo roba otro de Premier por 25M

West Ham United se adelantó mientras otros miraban y se lleva una joyita a sus arcas.



Los londinenses lograron el fichaje del delantero de Leeds United, Crysencio Summerville, en una operación que ronda los 25 millones de euros.

Según el periodista Fabrizio Romano, el atacante pasó la revisión médica y se espera que firme un contrato de cinco años en el London Stadium.

Los Hammers han estado moviendo cielo y tierra para reforzar la plantilla este verano, y Summerville es su última gran jugada.

El atacante de 22 años estaba en el radar tras una temporada 2023/24 espectacular, en la que fue elegido Jugador del Año de la Championship.Aunque Leeds no consiguió el ascenso a la Premier League, Summerville tuvo un año sobresaliente, marcando 21 goles y dando diez asistencias en 49 partidos.

Sus actuaciones deslumbraron a gigantes como Chelsea, Liverpool y Paris Saint-Germain, que lo sondearon pero nunca presentaron una oferta formal

Sin embargo, el joven inglés decidió unirse a los Hammers, dando un empujón extra a un ataque que ya cuenta con Mohammed Kudus, Lucas Paquetá, Jarrod Bowen, Luis Guilherme y Michail Antonio.

