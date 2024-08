El sustituto de Julián Álvarez y la sombra de Haaland, Guardiola lo encuentra en un islandés

Con Haaland hecho un cohete en el comienzo de la Premier (4 goles en 2 partidos), el City parece estar cubierto de goles pero aún falta encontrar al reemplazante de Julián Álvarez.

El ingreso a las arcas ciudadanas de 75M proveniente del Atlético de Madrid por la araña le dan paño a Guardiola para encontrar un sustituto. La sorpresa: el origen del nuevo goleador.

El nombre que suena en los pasillos del Etihad Stadium es Orri Oskarsson, un delantero islandés de 20 años que actualmente juega en el Copenhague. Aunque aún es joven, Oskarsson ya ha demostrado su calidad con 23 goles en 61 partidos con el club danés. Este prometedor internacional islandés ha captado la atención de Pep, quien, según The Athletic, lo tiene en el radar para el próximo mercado de invierno.

