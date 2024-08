Es fijo para Ten Hag, pero Manchester lo quiere vender: pide 30M o nada; primera oferta, rechazada

La Premier League no ha sido generosa con el Manchester United en la edición pasada, el equipo que dirige Erik Ten Hag acabó en la octava posición de la tabla con 60 puntos. Lejos de la mejor versión del equipo, la pretemporada sirve para darle un nuevo aire al plantel y que el entrenador influya totalmente en sus pupilos. Las decisiones positivas de la dirigencia empezaron a tomar forma cuando contrataron a Leny Yoro, y ahora la noticia podría ser todo lo contrario, el anuncio de una salida de uno los jugadores de la marca de la casa.

Precisamente, el principal señalado es el escocés Scott McTominay que para el técnico neerlandés ayudó a contribuir en el mediocampo del United. Sin embargo, la directiva ya le tiene nuevos planes y no es con el grupo después de muchos años de servicio. Manchester sabe que no puede darse la licencia de volver a terminar en una posición desfavorecedora y por esa razón está obligado a hacer sacrificios, de paso que saca un dinero extra por la venta del futbolista. Ya hubo una oferta por el volante defensivo, pero la respuesta de los ‘Red Devils’ fue contundente.

El escocés disputó 43 partidos el curso pasado con camiseta del United, de los cuales arrancó en 14 oportunidades de titular. Sin embargo, no bastó para que el club lo ponga a la venta, y según el medio ‘The Guardian’, Fulham es el principal interesado que le ofreció la suma de 20 millones de euros. Fabrizio Romano, por su parte, indicó que la interna del Manchester rechazó esta oferta y que no lo venderían por menos de 30 millones.

Cada minuto cuenta y en Fulham esperan integrar al mediocampista de 27 años para la temporada que se acerca. Ahora, ‘The Athletic’ reveló una información que no hace más que confirmar que la salida de McTominay cada vez está más cerca. El mencionado medio comparte sobre los 20 millones ofrecidos que ‘’la oferta no alcanza la valoración de #MUFC , pero el club puede estar dispuesto a hacer negocios por 25 millones de libras, ya que la venta de McTominay se consideraría pura ganancia, dado que es un jugador de la academia’’. Asimismo, agrega que Fulham está avanzando en las conversaciones con la creencia de que McTominay está abierto a la mudanza para conseguir un nuevo desafío y un papel titular más regular.

