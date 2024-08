Mikel Arteta se ilusiona; Arsenal va por un campeón de la Eurocopa: 30M para jugar en el Emirates

La Premier apunta a ser por una temporada más como la liga más competitiva en el ‘Viejo Continente’ producto de la calidad de los clubes que mantienen un nivel importante. Los futbolistas que militan en Inglaterra le dan el plus necesario que el campeonato necesita para marcar un precedente. La temporada pasada fue el Manchester City quien lideró en el torneo local y llegó a instancias importantes de la Champions League.

El único equipo que estuvo cerca de destronar al club de Pep Guardiola fue el Arsenal. El cuadro de Mikel Arteta por poco se lleva la Premier League luego de quedar en la segunda posición. Jugadores no le faltaban y menos estadísticas, pero el club londinense aspira a más y el nuevo objetivo tiene nombre y apellido: Mikel Merino. El campeón de la Eurocopa con España está a poco de salir de Real Sociedad, ya hay un acuerdo de palabra y solo es cuestión de horas para que el trato se consolide y el volante estampe la firma.

Las conversaciones están llegando a buen puerto y Mikel Merino se convertirá en nuevo ‘Gunner’. El experimentado volante de 28 años ha sido sondeado por Arsenal desde hace un tiempo y tanto Fabrizio Romano como Matteo Moretto expresaron que el traspaso será un hecho. El italiano informó que ya hay ‘’acuerdo vigente en términos personales ya que Merino quiere la mudanza’’. Asimismo, resaltó que existen ‘’discusiones verbales con la Real Sociedad para un paquete de más de € 30 millones, conversaciones para cerrar el trato’’.

🚨🔴⚪️ Arsenal are closing in on Mikel Merino deal as verbal agreement is now getting closer!



Agreement in place on personal terms as Merino wants the move.



Verbal discussions with Real Sociedad for package in excess of €30m, talks on to get the deal done.@MatteMoretto 🤝🏻 pic.twitter.com/3IHBykH9J4