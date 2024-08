La bestia negra de Messi en el Mundial ´22 cuelga los guantes: 11 títulos y a la par de Gigi Buffon

La noticia sorprendió a todos. El arquero Wojciech Szczesny anunció que a los 34 años cuelga los guantes.

Tras terminar su contrato con la Juventus y no encontrar un nuevo destino, el polaco decidió dar por concluida su trayectoria profesional después de 18 años para enfocarse en su familia. El ex portero compartió la noticia en un emotivo post en Instagram.

"Le dediqué 18 años al fútbol, cada día sin excusas. Hoy, aunque mi cuerpo está listo para más desafíos, mi corazón ya no está en ese lugar", confesó el guardameta.

Szczesny comenzó su carrera en el arco en el Legia Varsovia de su Polonia natal antes de ser fichado por el Arsenal en 2006. Con los Gunners debutó y se consolidó como titular tras una cesión al Brentford. Ganó dos FA Cups con el equipo londinense y defendió los tres palos en 181 partidos. En 2015, fue cedido a la Roma, donde mostró un gran nivel durante dos temporadas y más de 80 partidos.

En 2017, Szczesny llegó a la Juventus, enfrentando la dura tarea de reemplazar a Gianluigi Buffon, el histórico guardameta de la Vecchia Signora. Siete años, ocho títulos y 252 partidos después, concluyó su etapa en la Juve al final de la pasada temporada, con tres títulos de Serie A, tres Coppa Italia y dos Supercopas de Italia en su vitrina.

Con la selección polaca, Szczesny disputó 84 partidos, destacando su participación en los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022. En Qatar, es recordado por su actuación en el partido de la fase de grupos contra Argentina, donde Polonia necesitaba un buen resultado para avanzar. A pesar de la derrota 2-0, Szczesny paró un penal a Messi, lo que permitió a Polonia mantener una mejor diferencia de gol que México y avanzar a los octavos de final. Aunque en esa instancia no pudieron detener a una Francia liderada por Mbappé, que llegó a la final del torneo.

