Carlos III ha llegado a un acuerdo con Harry, que no gustará nada a Meghan Markle

El último encuentro entre Carlos III y el príncipe Harry ha dejado un poso inesperado de serenidad en el monarca británico. Según fuentes cercanas a Buckingham, el rey terminó aquella conversación con un alivio evidente: por fin su hijo menor había aceptado algo que llevaba años pidiéndole en silencio, la posibilidad de reencontrarse con sus nietos, Archie y Lilibet. Para Carlos III, que vive marcado por la distancia emocional de los últimos tiempos, este compromiso representa un respiro en medio de tantas tensiones familiares.

Y es que, durante la reunión, uno de los puntos clave fue precisamente ese: permitir al abuelo conocer de verdad a los pequeños Sussex, a quienes apenas ha visto en contadas ocasiones y siempre de forma fugaz. La promesa de que viajarán juntos para visitarlo supone, según allegados al soberano, “un bálsamo” en su vida. El rey confía en que ese gesto permita cerrar heridas y aportar calma a una relación paterno-filial marcada por desencuentros y reproches.

Meghan Markle, un problema a resolver

Sin embargo, el acuerdo alcanzado entre padre e hijo no está exento de obstáculos. La gran incógnita se llama Meghan Markle. La duquesa de Sussex, muy protectora con la intimidad de sus hijos, no ve con buenos ojos una exposición que pueda derivar en polémicas o filtraciones. Quienes la conocen aseguran que no le entusiasma la idea de regresar al entorno real británico, menos aún si percibe que puede convertirse en un asunto público.

De este modo, mientras Carlos III celebra discretamente haber conseguido ese compromiso, en el horizonte asoma un posible terremoto en el matrimonio Sussex. Todo dependerá de cuánto margen esté dispuesta a dar Meghan y de si la pareja logra encontrar un equilibrio entre sus distintas prioridades.

Así pues, el rey británico aguarda con esperanza. Sabe que no será sencillo, pero la perspectiva de recibir en su residencia a Harry, Archie y Lilibet le devuelve parte de la paz que tanto ha echado de menos. Si el encuentro se concreta, marcará un antes y un después en su relación con su hijo menor, y quizá en el futuro de toda la familia Windsor.