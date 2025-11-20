Carmen Polo, la viuda de Franco, una fortuna de 600 millones con un edificio de 70 en Madrid

Hoy, 20 de noviembre, se cumplen 50 años de la muerte de Francisco Franco, un aniversario que vuelve a poner el foco en su figura y, sobre todo, en la compleja saga familiar que dejó tras de sí. Entre todos sus miembros, una figura sigue destacando por su influencia patrimonial: Carmen Polo, su esposa, cuya fortuna fue tasada en unos 600 millones de euros tras su fallecimiento. Una cifra que, según los investigadores, solo representaba la “punta del iceberg”.

Durante décadas, Carmen Polo fue mucho más que la primera dama del régimen. Gestionó discretamente un patrimonio que creció durante la dictadura y que, con el tiempo, se convirtió en la base económica del clan. Entre sus propiedades destacaba el edificio Hermanos Bécquer, un inmueble madrileño valorado en 70 millones de euros, cuya venta evidenció la magnitud de los bienes familiares.

Tras la muerte del dictador en 1975, la familia entró en una nueva etapa. Tal como recuerda el periodista David González, autor de La familia Franco. 50 años después, cada miembro inició entonces su propio camino, aunque la sombra del patrimonio y los vínculos con el régimen siguieron acompañándolos. Esa dispersión solo encontró un momento de reunión muchos años después, en octubre de 2019, cuando los Franco se congregaron de nuevo con motivo de la exhumación del dictador del Valle de los Caídos.

De los tabloides al negocio inmobiliario: una saga en transformación

Durante buena parte de la democracia, los Franco fueron más protagonistas de la prensa del corazón que de la política. Las figuras de Carmen Martínez-Bordiú, Merry o Cristóbal Martínez-Bordiú llenaban portadas mientras la fortuna familiar permanecía en un discreto segundo plano. Sin embargo, las investigaciones periodísticas terminaron por poner el foco en sus bienes, inversiones y operaciones inmobiliarias.

El patrimonio familiar, que tuvo su origen en la acumulación de bienes durante la dictadura y, especialmente, con la figura del Marqués de Villaverde, empezó a fragmentarse en ventas y desinversiones que se aceleraron con el paso del tiempo. Hoy, según los expertos, muchos miembros de la saga viven como rentistas, centrados sobre todo en el sector inmobiliario, donde los bisnietos han ganado un peso notable.

A pesar de los cambios generacionales, el apellido sigue generando debate público. Y este 20 de noviembre, cinco décadas después de la muerte del dictador, la figura de Carmen Polo vuelve a aparecer como símbolo de un legado económico cuya dimensión sigue sorprendiendo.