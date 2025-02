Casa Real le pidió que no volviera porque llegaba bebida a Zarzuela de madrugada

Con su llegada al frente de la Casa Real, Felipe VI y Letizia tomaron la decisión de cambiar radicalmente el funcionamiento de Zarzuela. A partir de ahora, la residencia real ya no es un hotel de cinco estrellas con todos los gastos pagados, es un lugar que merece el respeto de todos los miembros de la realeza y que debe servir para hospedar a unas personas muy concretas y con unas estrictas normas de conducta. Algo que varios de los familiares de Felipe VI nunca acabaron de respetar y que les acabó costando la expulsión.

En este sentido, con Froilán y Juan Carlos I castigados con vivir en Abu Dabi, fueron desapareciendo las notas disonantes de Zarzuela. Sin embargo, ha acabado siendo Victoria Federica, la más dura de roer. Y es que hasta hace pocas semanas, la hija de la infanta Elena se seguía hospedando en Zarzuela junto a su abuela, la Reina Sofía. Sin embargo, tras varios avisos por su mala conducta, Felipe VI le pidió que se mudara.

A pesar de que ahora asegura haber cambiado, fuentes cercanas a Zarzuela afirman que no fueron pocas las ocasiones en las que Victoria Federica volvía a la residencia real a altas horas de la madrugada y en unas condiciones más que lamentables. Las fiestas de la hija de la infanta Elena no solían acabar bien y siempre volvía muy perjudicada por el alcohol, lo que nunca gustó a Felipe VI ni a Letizia.

Las malas costumbres de Victoria, provocaron su expulsión

Los Reyes no avisaron en pocas ocasiones, tanto a Victoria Federica como a su madre. Sin embargo, según hemos podido saber, la joven no cesó en sus malas costumbres, lo que acabó haciendo que Felipe VI perdiera la paciencia con su sobrina y la acabó echando de Zarzuela. Una decisión que no gustó nada a la infanta Elena, que ha acabado teniendo que abrir las puertas de su casa a Vic.

Con el tiempo, Victoria Federica ha sido capaz de ir ordenando su vida. A pesar de ser una figura muy mediática y con gran relevancia en televisión y en redes sociales, ha dejado de beber y sus fiestas ya no son tan problemáticas. Pero, no parece que pueda hacer nada para cambiar la opinión de su tío, que hace tiempo que se decidió a no volver a abrir las puertas de su conflictiva sobrina.