Compañeros de San Javier explican a sus familias que Leonor tiene una obsesión con el higiene

Leonor afronta su tercer y último año en la Escuela del Aire de San Javier. Ingresó el 1 de septiembre y, tras un mes de adaptación, sus instructores destacan su disciplina y constancia. Sin embargo, no todo resulta fácil. Las exigencias físicas del curso suponen un reto para ella. Sus compañeros llevan años de preparación, mientras que ella parte con cierta desventaja.

En este contexto, la rutina diaria de la princesa no pasa desapercibida. Comparte habitación con tres compañeras, un detalle que busca fomentar la convivencia. Aun así, surgen pequeñas tensiones. Uno de los temas que más comentan sus compañeras es la higiene de Leonor. Se ducha hasta dos veces al día y dedica mucho tiempo a cada aseo. Esta meticulosidad, aunque entendible, a veces afecta a la organización del grupo. Según sus compañeros, más de una compañera ha tenido que salir a instrucción sin poder ducharse.

Sus hábitos no son nuevos. Durante su formación en la Academia General Militar de Zaragoza y en la Escuela Naval de Marín, sucedió exactamente lo mismo. La expectación, las normas y los pequeños conflictos se repitieron en cada etapa. Sus compañeros y familiares coinciden: la princesa tiene un cuidado personal extremadamente detallista, y esto se nota en su día a día.

Convivencia y adaptación

La vida en San Javier busca simular la normalidad de un entorno compartido. Compartir habitación, respetar turnos y convivir bajo presión son parte del aprendizaje. Sin embargo, la obsesión de Leonor con la higiene genera situaciones delicadas. Sus compañeras, aunque comprenden su necesidad de orden, deben adaptarse a tiempos más largos en las duchas.

A pesar de estas tensiones, los instructores destacan que la princesa se esfuerza y mantiene una actitud positiva. La convivencia no siempre es fácil, pero sirve como lección de adaptación y respeto mutuo. Los familiares de sus compañeras reciben relatos mixtos: por un lado, la admiración por su disciplina; por otro, la sorpresa ante su escrupulosidad.

Leonor continúa su formación con constancia. Cada día representa un aprendizaje nuevo, tanto para ella como para quienes comparten habitación. Su obsesión por la limpieza es solo un detalle más de su carácter meticuloso, que la acompaña desde etapas anteriores y que, de alguna manera, refleja su compromiso con el rigor y la perfección.