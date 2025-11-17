Compañeros de San Javier explican que Leonor se encierra en su habitación porque tiene miedo a volar

La princesa Leonor, que inició su formación militar el pasado 1 de septiembre, atraviesa uno de los momentos más complicados de su preparación. Si bien su trayectoria hasta ahora había incluido etapas exigentes en el Ejército de Tierra y la Armada, la joven se enfrenta ahora a un reto que no había anticipado: las alturas y el vuelo. Sus compañeros en la base de San Javier aseguran que la heredera pasa largas horas en su habitación, evitando salir, debido a un miedo profundo a volar.

Según fuentes, Leonor ha demostrado ser especialmente vulnerable frente a los aviones de entrenamiento. En el simulador, que debería ser su primer paso seguro, sus resultados han sido desalentadores y la joven ha tenido varios incidentes con el Pilatus PC-21, una aeronave que exige gran precisión. Incluso en este entorno controlado, sus instructores reconocen que es una “calamidad”, ya que el vértigo y la ansiedad no le permiten cumplir las maniobras correctamente. La princesa se ha saltado varias instrucciones de vuelo por miedo, dejando claro que, pese a su compromiso con la formación, esta etapa no está hecha para ella.

Su madre, la reina Letizia, siempre mostró reservas sobre estos años de entrenamiento, considerándolos innecesarios, mientras que Felipe VI mantiene que son un deber ineludible para quien será jefa de Estado. La presión de cumplir con las expectativas familiares y con la institución se suma al miedo que la paraliza, convirtiendo este último curso en uno de los más difíciles de su vida.

Medidas y acompañamiento para superar su fobia

La Casa Real, consciente de la situación, ha intervenido para que Leonor reciba apoyo profesional especializado. La princesa ya ha pasado por sesiones con expertos en manejo de fobias y ansiedad, aunque aún queda un largo camino por delante. Por ahora, no participará en vuelos reales como sus compañeros. Su aprendizaje se limita al simulador, y cuando llegue el momento de enfrentarse a un avión real, siempre lo hará acompañada de una instructora.

A pesar de estas dificultades, Leonor continúa avanzando en su formación con determinación. Al final de este año, recibirá la máxima condecoración de los tres ejércitos y alcanzará el mayor rango de las Fuerzas Armadas, un reconocimiento histórico que hasta ahora solo ostentaban hombres. Para la joven, esto representa un premio a su esfuerzo y a su compromiso, incluso cuando se enfrenta a retos personales como su miedo a volar. La combinación de presión institucional y miedo personal hace de esta etapa una de las más humanas y complejas de la vida de la futura reina.