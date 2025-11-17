Felipe VI acuerda con sus hermanas la salida de su madre de la vida pública

Este viernes 21 de noviembre será un día histórico en la Casa Real. Felipe VI entregará a su madre, doña Sofía, el Toisón de Oro, la máxima distinción de la Corona. La ceremonia tendrá lugar en el Palacio Real de Madrid y contará con la presencia de la Reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Curiosamente, don Juan Carlos no asistirá. El emérito ha decidido sincronizar el lanzamiento de sus memorias con la conmemoración, optando por mantenerse al margen de los actos oficiales.

El gesto del Toisón de Oro no es solo un reconocimiento formal. Es también el primer paso de un proceso que lleva meses gestándose: la gradual retirada de doña Sofía de la vida pública. La entrega de la distinción simboliza un cierre de etapa, un homenaje que coincide con la transición de Leonor hacia su formación completa como heredera de la Corona. Poco a poco, doña Sofía irá reduciendo su presencia en actos oficiales hasta desaparecer completamente del foco mediático.

El acto también incluirá homenajes a figuras relevantes de la democracia, como Felipe González y los padres vivos de la Constitución, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Miquel Roca. Este gesto refuerza la idea de continuidad y respeto por el servicio a España y a la Corona, en un día cargado de simbolismo que marca medio siglo de monarquía parlamentaria desde la proclamación de Juan Carlos I.

Un doble escenario conmemorativo

El aniversario no se limita al Palacio Real. A mediodía, el Congreso de los Diputados acogerá otro acto, titulado 50 años después: la Corona en el tránsito a la democracia. Felipe VI presidirá este encuentro en la Sala Constitucional, acompañado por Letizia, Leonor y Sofía. El evento contará con historiadores, filósofos y constitucionalistas que debatirán sobre la relevancia de la monarquía en el paso de la dictadura a la democracia.

La combinación de ambos actos refleja el delicado equilibrio que Felipe VI mantiene entre tradición y modernidad. Por un lado, se honra la historia familiar y el compromiso de doña Sofía; por otro, se subraya la consolidación de la monarquía parlamentaria y el papel de Leonor como futura Reina. La Casa del Rey busca cerrar un capítulo y abrir otro, con gestos calculados y ceremonias que hablan más de simbolismo que de protocolo.

En definitiva, la entrega del Toisón de Oro es mucho más que un premio. Marca el inicio de la despedida pública de doña Sofía y refuerza la posición de Felipe VI como monarca en un momento clave de la historia reciente de España.