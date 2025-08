Felipe VI autoriza el regreso y camiones de mudanza entran y salen de Zarzuela

Felipe VI es muy consciente de que a su padre no le queda mucho tiempo. Su estado de salud, tanto físico como mental, empeora por momentos y en Zarzuela saben que no pueden dejar que muera lejos de España. Mucho menos en Abu Dabi, donde se siente solo y desamparado por los suyos. De hecho, hace ya muchos meses que Juan Carlos I está pidiendo a gritos que lo repatrien y lo devuelvan a España. Ya no puede vivir en Emiratos Árabes, necesita sentirse en casa y ha visto que ese lugar es España, o como mínimo un lugar más cercano al territorio nacional. Algo que Felipe VI ha acabado aceptando.

Consciente de que no hay ninguna forma de traer al emérito a España sin que haya un gran escándalo a su alrededor, Felipe VI ha llegado a la conclusión de que la mejor opción es la de autorizar a su padre a volver, pero a Portugal. Una idea que, a pesar de no ser la que más desearía Juan Carlos I, es mucho más deseable que seguir en Abu Dabi. De modo que también ha validado la opción de vivir en Cascais.

Los camiones de mudanza comienzan a llegar a Zarzuela

Dado que Juan Carlos I quiere llegar lo antes posible a Portugal, Zarzuela ha comenzado a recibir varios camiones de mudanza que se han llevado todas las pertenencias que quedaban de Juan Carlos I y varios de los muebles que formaban parte de sus habitaciones. Lo que parece confirmar que la vuelta del emérito a la Península Ibérica ya es algo absolutamente inevitable y confirmado. Ya que cuenta con la aprobación por parte de Felipe VI y del propio Juan Carlos I, que está encantado de volver.

Además, la localidad de Cascais está en la costa sur portuguesa, en un paraje especialmente bonito y que le da al emérito la posibilidad de pasar por Madrid, Sanxenxo o cualquier lugar de España con menos de una hora de avión. Algo que era impensable en Abu Dabi.

Así pues, desde Casa Real ya están listos para proceder con el regreso de Juan Carlos I a Europa. Concretamente en Cascais, una población de Portugal, donde se espera que pase los últimos años de su vida.