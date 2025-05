Fin de semana negro en casa de lo Ortiz Rocasolano con Letizia avisada de urgencia

En la familia Ortiz Rocasolano no pueden pasar una semana entera sin que tengan que gestionar una crisis. La familia de la Reina Letizia no puede quitar ni un segundo la vista de Carla Vigo. La hija de la malograda Érika Ortiz no acaba de recuperarse del todo de unos problemas psicológicos que hace años que la persiguen y que no permiten que lleve una vida normal y de calidad. Generando así, una situación en la que la sobrina de la Reina Letizia acabe sufriendo crisis psicológicas de todo tipo de forma demasiado habitual. Algo que se ha repetido este fin de semana.

En este sentido, son Jesús Ortiz y Paloma Rocasolano, los padres de Letizia y abuelos de Carla, los encargados de velar por ella en su día a día. Lo que ha hecho que haya sido Jesús Ortiz el que se ha percatado del delicado estado en el que se encontraba Carla Vigo durante la madrugada del viernes al sábado, donde volvió a sufrir una crisis que no la dejó ni comer ni dormir durante todo el día y la noche.

Cabe destacar que esta situación no es nada nuevo en una Carla Vigo que ha dado muchos sustos de este tipo a sus familiares. De hecho, durante los últimos años, la hija de Érika Ortiz ha sufrido problemas graves como la bulimia o la anorexia, los cuales llegaron a poner en riesgo su vida y que todavía van reapareciendo de vez en cuando en este tipo de episodios esporádicos.

Letizia está al día de la evolución de su sobrina

Por su parte, la Reina Letizia, lejos de hacer oídos sordos y seguir adelante sin pararse a pensar en Carla Vigo, ha optado por tomar partido y ayuda, en la medida de lo posible, a la hija de Érika Ortiz. Es por este motivo que destina una partida de 3.000 euros mensuales para el cuidado de Carla Vigo. Algo que según Jesús Ortiz no es suficiente. Ya que según el padre de Letizia, lo óptimo sería que Carla tuviera una familia mucho más presente.

Así pues, una nueva crisis durante la madrugada del viernes al sábado ha evidenciado que Carla Vigo sigue sin hacer limpio y que necesita, ahora más que nunca, el apoyo de su familia. Especialmente del de la Reina Letizia.