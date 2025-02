Kate Middleton ha trasladado al Príncipe Enrique la última voluntad de Carlos III

El estado de salud de Carlos III parece que empeora a cada día que pasa. El monarca inglés no está siendo capaz de vencer al cáncer de colon que desde el año pasado ha estado mermando su bienestar. Una situación que ha obligado a los médicos de Buckingham a pedir a todo el entorno del Rey de Inglaterra que se comience a preparar para un desenlace potencialmente fatal. Y es que, si no comienza a dar síntomas de mejora y el cáncer no comienza a remitir, las opciones de que salga adelante son muy escasas.

A pesar de esta delicada situación, Carlos III está más que decidido a seguir ejerciendo su papel de Rey de Inglaterra hasta el fin de sus días. El monarca ha asumido que su final puede estar cerca y quiere dejar la Casa Real de Gran Bretaña en las mejores condiciones para su hijo. Además, el hecho de haber aceptado su realidad, ha llevado a Carlos III a comenzar a redactar sus últimas voluntades de forma muy clara y concisa para hacer que se cumplan y tener tiempo de controlar que van a ser respetadas por todos.

Los nietos son la prioridad de Carlos III

Una de las grandes obsesiones que hace años que tiene Carlos III, no es otra que la de conocer a sus nietos como es debido. El monarca de Reino Unido no quiere morir sin conocer bien a todos sus nietos. Algo que todavía no ha sucedido. La mala relación que guarda con Meghan Markle ha hecho que Carlos III no haya tenido la posibilidad de conocer a Archie y a Lilibet, lo que está atormentando al monarca.

Es por este motivo que Carlos III ha dejado por escrito que, antes de morir, quiere llegar a conocer y a compartir tiempo con los hijos del Príncipe Enrique y de Meghan Markle. Un deseo que la propia Kate Middleton se ha encargado de hacer llegar a Enrique de Sussex, que ahora deberá negociar con Meghan Markle, la posibilidad de satisfacer el último deseo de su padre.

La realidad es que todo apunta a que Meghan se negará a hacer cualquier tipo de favor a la familia Windsor. Pues, está absolutamente enfrentada a ellos y no quiere satisfacer los deseos de nadie. Mucho menos de Carlos III. Sin embargo, estamos hablando de una situación tan especial que podría acabar cediendo para permitir que el Rey de Inglaterra pueda descansar en paz.