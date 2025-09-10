La infanta Cristina maniobra en secreto para frenar el choque entre Felipe VI y Juan Carlos I

La infanta Cristina ha sorprendido a su entorno con un movimiento inesperado. En plena escalada de tensiones dentro de la Casa Real, la hermana de Felipe VI ha comenzado a tejer discretos contactos para propiciar un acercamiento entre el Rey y su padre, el rey emérito Juan Carlos I. Fuentes próximas aseguran que la situación ha llegado a un punto crítico y que, de no actuar ahora, la fractura podría ser irreversible.

El detonante ha sido la salud cada vez más delicada de Juan Carlos, un hecho que preocupa incluso a quienes no aprueban sus pasos más recientes. El emérito insiste en regresar a España para pasar sus últimos años en su país, pero Felipe se mantiene firme en sus reticencias, temeroso del impacto político y social que supondría ese retorno. En este pulso silencioso, Cristina ha decidido intervenir, convencida de que el tiempo juega en contra de ambos.

Cristina quiere poner paz en la familia

De este modo, la infanta ha movido ficha desde Ginebra, donde mantiene su residencia, proponiendo un encuentro neutral y fuera del foco mediático. Su idea no pasa por grandes gestos ni por pactos formales, sino por abrir un canal mínimo de diálogo que permita reducir la tensión y, sobre todo, evitar que la ruptura padre-hijo se convierta en un espectáculo mundial. Para Cristina, cualquier filtración sobre el actual estado de guerra interna dañaría aún más la frágil imagen de la monarquía española.

El papel de la infanta no es casual. Tras años marcada por su propia caída en desgracia, Cristina se ha convertido en la única de los hermanos capaz de hablar sin miedo ni condescendencia tanto con Felipe como con Juan Carlos. Su relación con ambos es distinta, pero en este momento su figura es vista por algunos como la última carta para evitar un choque total.

Así pues, mientras el emérito sigue desafiando los límites con sus planes editoriales y audiovisuales, y Felipe intenta blindar su reinado de cualquier sombra del pasado, la infanta Cristina emerge como inesperada mediadora. Un rol que nadie imaginaba, pero que podría decidir si la familia mantiene un frágil equilibrio o se precipita hacia una ruptura sin vuelta atrás.