La infanta Cristina ordena cambiar el colchón de la cama de matrimonio cada vez que duerme en Bidart

Cada verano, la infanta Cristina regresa a su apartamento en Bidart, un lugar que sigue siendo suyo según las cláusulas del divorcio, aunque compartido con Iñaki Urdangarin. La casa, situada en primera línea de playa, ha sido durante años un refugio familiar. Allí se han reunido con los hijos y también con la madre de Iñaki, Claire, que siempre ha mostrado especial cariño por este piso.

Sin embargo, el regreso de Cristina no es un simple paseo por la nostalgia. La infanta ha dejado claro que no quiere encontrarse con ningún vestigio de la nueva vida de su exmarido. Por eso, al llegar, solicita que se cambien los colchones de la cama de matrimonio cada vez que pasa la noche en la casa. No soporta dormir en los mismos lugares que han ocupado Iñaki y Ainhoa Armentia.

Testigos aseguran que la logística es cuidadosa y rápida: un camión llega al apartamento y descarga varios colchones nuevos. Cristina insiste en este ritual de manera casi anual. Es su forma de marcar un límite, de protegerse de recuerdos incómodos y de mantener su espacio personal intacto.

La distancia como norma de convivencia

El calendario de visitas en Bidart está perfectamente organizado. Iñaki y Ainhoa acuden durante un par de semanas específicas, y Cristina llega justo después. No existe contacto entre ellos más allá de lo estrictamente necesario por los hijos. La infanta se siente traicionada y humillada por su exmarido, y evita cualquier encuentro que no sea obligado.

El divorcio dejó a Iñaki con ciertas ventajas legales, pero también con restricciones: hace tiempo que perdió el contacto directo con sus hijos y solo se relaciona con ellos mediante terceros o de manera formal. Cristina, por su parte, ha impuesto reglas claras en su espacio. Cambiar los colchones es más que una costumbre: es un símbolo de autonomía y de control sobre su vida después de años de convivencia y dolor emocional.

Mientras tanto, Bidart sigue siendo un refugio veraniego para la infanta. No está en venta y probablemente siga siendo testigo de los rituales de limpieza y renovación que ella impone, recordando que, aunque la vida haya cambiado, algunas costumbres personales son innegociables.