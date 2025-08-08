La infanta Cristina pone a Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia de patitas en la calle

La historia de Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina es ya un capítulo cerrado en la crónica de la familia Borbón, pero las heridas que dejó siguen sangrando. Tras más de dos décadas juntos y cuatro hijos en común, su separación fue un terremoto mediático. Aunque anunciaron la ruptura hace más de tres años, el divorcio no se firmó hasta enero del año pasado, sellando un acuerdo económico que dejaba al exduque de Palma con beneficios difícilmente imaginables para cualquiera.

La realidad es que Iñaki llevaba tiempo planificando su salida. La estancia en prisión le dio el espacio perfecto para trazar su estrategia: alejarse de los Borbón, a quienes culpaba de su caída, pero asegurándose un colchón económico blindado. Y vaya si lo consiguió. Dos millones de euros por renunciar a un libro que prometía revelaciones incómodas y una pensión mensual de 25.000 euros de por vida, que —según apuntan fuentes próximas— saldrían discretamente de fondos controlados por Juan Carlos I desde Suiza para esquivar cualquier rastro en Hacienda.

Cristina no va a alegrar la vida de su exmarido

La infanta Cristina, sin embargo, nunca tragó con este pacto. Rechazaba de pleno la idea de mantener económicamente a quien ya era su exmarido. Pero el silencio de Iñaki era demasiado valioso para Casa Real, que presionó hasta sellar el acuerdo y borrar el asunto del radar mediático.

Y es que la verdadera batalla no se libra en los tribunales, sino en el acceso a los símbolos de poder y privilegio. Cristina ha movido ficha, y su jugada es clara: Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia tienen prohibida la entrada a los lugares más exclusivos que antes pisaban con total naturalidad. Marivent, Zarzuela, el club náutico de Palma, la residencia de Baqueira o el club de Polo de Barcelona… todos han cerrado sus puertas por orden expresa de la infanta.

De este modo, Cristina ha marcado territorio. Lo que comenzó como un romance que ella creyó pasajero entre su exmarido y la abogada vitoriana, se ha convertido en una relación sólida que roza ya los cuatro años. Pero lejos de reconciliaciones o segundas oportunidades, lo que hay ahora es un muro infranqueable. Así pues, Iñaki y Ainhoa pueden seguir juntos… pero saben que el mundo Borbón les ha dado la espalda para siempre.