La infanta Cristina y Letizia, peor que nunca en la comida de El Pardo

La reciente comida en el Palacio de El Pardo, convocada para la familia real, se presentaba como un acto simbólico: un intento de unidad familiar a petición del rey Juan Carlos. Sin embargo, lejos de apaciguar viejas heridas, la reunión pareció profundizar el abismo entre la infanta Cristina y la reina Letizia.

Las fuentes señalan que Cristina y Letizia no cruzaron una sola palabra durante toda la comida. En otras palabras: no se saludaron, no se miraron, y mucho menos entablaron una conversación. Tal frialdad habla de un desdén palpable, como si la tensión latente entre ellas fuera demasiado grande para disimular. Esto se suma a una larga historia de desencuentros, que según diversas crónicas han perdurado durante años.

La tensión era tan evidente que incluso los gestos más pequeños, como un simple intercambio de miradas, parecían imposibles entre ellas. Algunos comensales comentaron que la atmósfera se volvió tan fría que se podía cortar con un cuchillo, dejando claro que la reconciliación está todavía muy lejos.

Un desprecio con raíces profundas

Detrás del silencio en El Pardo hay resentimientos que brotan desde hace mucho tiempo. Por un lado, se comenta que Cristina nunca ha dejado de sentirse apartada y humillada, especialmente tras los episodios más dolorosos vinculados al caso Nóos y la forma en que se gestionaron sus relaciones familiares. Por otro, la actitud de Letizia no parece haber cambiado: su distancia no es solo física, sino también emocional, y lo manifestó claramente con su frialdad durante la comida.

Algunas fuentes recuerdan que este tipo de tensión no es nuevo. La infanta incluso llegó a recriminar a Letizia en reuniones familiares por su lenguaje vulgar, a lo que la reina respondió de forma provocadora. Además, se ha dicho que Cristina guarda rencor por cómo Letizia ha tratado a sus hijos, especialmente cuando estos se han quedado fuera de momentos públicos importantes, como en Marivent, donde su familia ha sido relegada.

El almuerzo en El Pardo, más que una tregua, fue un espejo de la fractura: una pausa incómoda, sin reconciliación, en la que ni siquiera las palabras pudieron aparecer para disimular el abismo que separa a estas dos figuras de la realeza.