La infanta Cristina y Letizia, peor que nunca, la última vez que se vieron la echó de casa

El pasado verano de 2024 dejó una de las escenas más comentadas en el entorno de la Familia Real: la infanta Cristina y la reina Letizia volvieron a cruzarse, y las tensiones entre ambas parecen estar lejos de solucionarse. Según fuentes, la visita de Letizia a Mallorca terminó con un episodio incómodo: Cristina tuvo que abandonar Marivent, la residencia de verano de los reyes, en plena jornada, tras la llegada de la reina.

El ambiente se describe como frío y distante. Testigos señalan que no hubo ningún acercamiento, ni siquiera gestos de cortesía que mitigaran la tensión que arrastran desde hace años. Los motivos exactos de la disputa siguen siendo un secreto celosamente guardado, aunque algunos allegados sugieren que se trata de desencuentros personales que se han ido acumulando con el tiempo. Lo cierto es que la imagen de Cristina marchándose del palacio a toda prisa, mientras Letizia permanecía firme en su posición, dejó claro que, por ahora, cualquier intento de reconciliación sigue siendo complicado.

Próxima cita en El Pardo

Sin embargo, la historia no termina ahí. Según lo previsto, ambas volverán a encontrarse en los próximos días en El Pardo, durante un almuerzo oficial que promete ser más que un simple evento protocolario. Este encuentro ha despertado la curiosidad de muchos, dado que se trata de un contexto mucho más formal que la visita estival en Mallorca.

Expertos en protocolo real señalan que este tipo de citas suelen requerir cortesía forzada y diplomacia, pero que el trasfondo personal nunca desaparece del todo. El almuerzo podría ser la oportunidad para que Cristina y Letizia muestren una versión más neutral de su relación ante la prensa y los asistentes, aunque es poco probable que se vean gestos de cercanía genuina. Algunos consideran que, más que una reconciliación, el encuentro servirá para marcar límites claros y mantener la distancia necesaria entre ambas.

Mientras tanto, el resto de la Familia Real observa con discreción, consciente de que estos desencuentros forman parte de una dinámica complicada, donde la imagen pública y las relaciones personales se mezclan de manera constante. Queda por ver si El Pardo será testigo de un gesto conciliador o si, como en Mallorca, la tensión seguirá siendo la protagonista.