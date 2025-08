La infanta Elena fue tratada por especialistas médicos del trastorno compulsivo detectado en la adolescencia

Lo que pocos saben es que, detrás de esa imagen de infanta discreta y leal, se esconde una historia médica que marcó a fuego la juventud de Elena de Borbón. Una historia silenciada, incómoda, que en Zarzuela siempre intentaron enterrar. Y es que la hija mayor de Juan Carlos I fue diagnosticada de un trastorno compulsivo en plena adolescencia, cuando sus padres empezaban a desesperarse por su comportamiento errático, desbordado y difícil de controlar.

La infanta no podía parar. La compulsión la llevaba a comprar todo lo que veía por televisión. Especialmente por la madrugada, cuando el resto de la casa dormía. Desde cremas milagrosas hasta aparatos para adelgazar. Era una rutina enfermiza. Un impulso que no lograba frenar. Tanto fue así que doña Sofía la puso en manos de un equipo de psiquiatras discretos, recomendados por palacio, que confirmaron el diagnóstico: trastorno obsesivo-compulsivo con conducta adictiva. A partir de entonces, comenzó un tratamiento que duraría años, aunque jamás se hizo público.

La infanta Elena nunca lo tuvo especialmente fácil

Y es que Elena siempre fue distinta. Desde pequeña, daba quebraderos de cabeza a sus padres, que intentaban encajarla sin éxito en el rígido molde de la realeza. Le costaba estudiar, necesitaba apoyo constante y sentía que no estaba a la altura de lo que esperaban de ella. A su padre, el rey emérito, no le gustaba que fuese la mayor. Él quería un varón y no confiaba en su hija. “Un poco corta”, decía de ella sin pudor.

Con los años, la infanta pareció recuperar cierta estabilidad. Pero aquella herida jamás terminó de cerrar. Hoy, muchos ven en su vínculo con Juan Carlos I una forma de redención. De sentirse útil. De ser, al fin, tenida en cuenta. Por eso no sorprende que sea ella quien le haya aconsejado demandar a Miguel Ángel Revilla. Es su forma de defender al padre que nunca la defendió.

Así pues, Elena arrastra un pasado que la Casa Real nunca ha querido explicar, pero que la define más que ningún título nobiliario. Y aunque la compulsión parezca controlada, su necesidad de ser aceptada sigue tan viva como entonces.