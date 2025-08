La infanta Elena lucha contra el mal sin cura que está consumiendo a su padre

Hace unos meses, Juan Carlos I se convertía en noticia después de haber optado por interponer una querella contra Corinna Larsen, por todo lo que contaba sobre él. El emérito consideraba que eso era una grave falta de respeto a su honor y a su persona, por lo que, asesorado por la infanta Elena, decidió que debía tomar medidas legales contra la suiza. Sin embargo, lo que todavía no se había contado es que esa decisión no fue fruto de un gran enfado por parte de Juan Carlos I, sino que, según cuentan, habría sido una medida desesperada para llamar la atención de Corinna Larsen, de la que no se puede olvidar.

Don Juan Carlos nunca sintió el más mínimo afecto por su esposa. La reina Sofía siempre ha sido como un cero a la izquierda para un Juan Carlos I que se ha pasado la mayor parte de su vida siendo infiel a su esposa y faltando al respeto de forma constante. Algo que siempre dejó muy tocada mentalmente a la emérita, que lo ha pasado realmente mal a lo largo de toda su vida matrimonial. Siendo Corinna, la mujer que más daño ha hecho a la reina Sofía.

La infanta Elena pide calma a su padre

Ante esta situación, ha sido la infanta Elena la que se ha dado cuenta de que todo lo que Juan Carlos I ha estado haciendo ha sido para llamar la atención de Corinna. La denuncia no es nada más que un grito desesperado para tratar de recuperar a la suiza, la cual ni se plantea la posibilidad de volver a pasar nada junto a Don Juan Carlos. De hecho, ella parece que solo le guarda rencor y una serie de secretos que ponen a temblar a Felipe VI.

Y es que como tenga que ir a juicio, Corinna amenaza con sacar a relucir todos los secretos que conoce de la Casa Real. La suiza lo sabe absolutamente todo y su soltura va a hacer que la monarquía arda. Algo que hace que la reina Sofía esté muy preocupada.

Así pues, por culpa del mal de amores de Juan Carlos I, ha sido que ha interpuesto esa denuncia contra Corinna Larsen, a la que está tratando de llamar la atención.