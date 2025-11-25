La infanta Elena, muy contundente con su hermano, le deja claro que papá sólo “ha venido por sus nietas”

Este fin de semana, la familia real española se reunió en el Palacio de El Pardo con motivo del 50.º aniversario de la restauración de la monarquía. A pesar de que Juan Carlos I no fue invitado a los actos oficiales, sí asistió a un almuerzo privado. El regreso fugaz del rey emérito a Madrid ha despertado muchas preguntas. Algunos ven esta visita como un simple gesto familiar, deseoso de reconectar con sus seres queridos. Pero otros no lo ven tan inocente: para muchos, su presencia no fue casual, y sí estuvo motivada por un deseo claro de reencontrarse con sus nietas.

La tensión no es nueva. Juan Carlos ha reprochado públicamente su exclusión de los actos públicos, calificando la situación de injusta. Como él mismo dijo: “es ridículo que en un bautismo no aparezca el niño”. Además, fuentes apuntan a que dudó durante días antes de decidir acudir al almuerzo, sintiéndose herido por el protocolo impuesto por la Casa Real.

En este contexto, muchos interpretan que su presencia en Madrid no fue tanto por un lazo institucional, sino más bien por un vínculo emocional: el de abuelo que no perdona otra oportunidad para ver a sus nietas.

La infanta Elena y su mensaje clave: “Papá ha venido por las nietas”

La figura de la infanta Elena emerge con fuerza en esta historia. Según informan medios cercanos a la Casa Real, ella no ve en el regreso de Juan Carlos un acto de conciliación entre hermanos, sino algo más selectivo: para ella, su padre lo ha hecho exclusivamente por sus nietas.

Esta visión se basa en la relación especial que siempre ha mantenido con su padre. Tras su exilio, Elena fue una de las pocas figuras que defendió públicamente a Juan Carlos, incluso ofreciendo su propia casa para que él pudiera regresar en condiciones dignas. Pero la herida sigue viva: no olvida que su hermano, el rey Felipe VI, ha restringido muchas de las apariciones institucionales del emérito.

Desde su punto de vista, la visita no es un paso hacia un acercamiento total, sino un gesto cargado de simbolismo familiar. Y lo es porque está centrado en las nietas: esas pequeñas que parecen ser ahora el puente entre Juan Carlos y la familia real, una razón emocional poderosa para un hombre que vive lejos, pero con ganas de estar cerca, al menos en parte.