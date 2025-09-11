La infanta Elena para los pies al rey después de 11 años agachando la cabeza

Después de once años de silencio y obediencia, la infanta Elena ha dicho basta. Durante más de una década, ha seguido las directrices de su hermano, Felipe VI, sin cuestionarlas. Pero la situación con su padre, Juan Carlos I, ha alcanzado un punto crítico. Elena cree que su padre tiene derecho a escribir y presentar sus memorias en Madrid, algo que Felipe ha intentado impedir.

El libro, titulado Reconciliación, recorre medio siglo de historia. Desde la proclamación de Juan Carlos en 1975 hasta su abdicación en 2014. Pero no se trata solo de un relato histórico. Juan Carlos quiere presentarlo en persona, un gesto que su hijo ve como un desafío. Elena, sin embargo, lo apoya al cien por cien. Para ella, no hay nada de qué avergonzarse; es la libertad de su padre.

La tensión familiar ha escalado. Felipe VI y Letizia forman un frente cerrado. No quieren que el emérito recupere protagonismo ni que salgan a la luz detalles delicados. En cambio, Elena se ha plantado. Considera que la monarquía no debería sofocar a Juan Carlos. Tras años de disciplina y prudencia, ha elegido la confrontación directa.

Entre Netflix y la libertad personal

La polémica crece con un giro inesperado: Netflix. Según se ha revelado, la plataforma negocia con Juan Carlos para producir una serie sobre su vida. Serían al menos seis capítulos, estilo The Crown, con alcance internacional. Contaría sus logros y también sus escándalos fiscales y diplomáticos. El proyecto podría generar hasta 20 millones de euros. Para Zarzuela, el riesgo es alto. Felipe teme que el contenido dañe la imagen de la monarquía en un momento delicado.

Pero Elena no comparte ese miedo. Defiende el derecho de su padre a decidir sobre su vida y su legado. No ve amenaza en la serie ni en la presentación del libro. Para ella, se trata de justicia y libertad personal. La infanta ha elegido hablar claro. Su posición ha generado distancia con Felipe, con quien hoy mantiene una relación fría. Y, mientras la familia busca soluciones, Elena se mantiene firme: su padre merece ser escuchado, sin condiciones ni censuras.