La infanta Elena sufre fuertes dolores que le impiden mantenerse en pie

La infanta Elena no atraviesa su mejor momento. Desde el pasado 1 de septiembre, arrastra una importante lesión en la espalda. Ese día, la primogénita de los Reyes Juan Carlos y Sofía sufrió una caída mientras montaba a caballo en las caballerizas de La Zarzuela. Desde entonces, los dolores han sido constantes y, en ocasiones, tan intensos que le resultan imposibles realizar tareas cotidianas.

El impacto de la lesión ha afectado su ritmo de vida. La infanta, de 52 años, ha tenido que reducir su actividad social y profesional. Incluso ha cancelado compromisos previstos con poco margen de antelación. Esta semana, por ejemplo, estaba invitada a un evento de Las Majas de Goya, la peña taurina femenina más conocida de Madrid. Sin embargo, un día antes, Casa Real emitió un comunicado informando de su baja: "SAR la Infanta Elena está en la cama enferma y no ha ido a trabajar. Me pide que la disculpen y que cambien la fecha si puede ser, ya que le resultará imposible acudir mañana a la cena".

Aunque podría pensarse que se trataba de una gripe, personas cercanas a la infanta aseguran que los dolores de espalda eran tan fuertes que le impedían mantenerse de pie. Una situación delicada que evidencia que la recuperación de su lesión todavía no ha sido completa.

Repercusiones en su vida diaria

El accidente en La Zarzuela no solo dejó secuelas en la espalda. Días después, Elena tuvo que someterse a una operación de muñeca, tras fracturarse al caer. Desde entonces, ha evitado participar en actividades que antes formaban parte de su rutina, como entrenar en el club de campo de Madrid o montar a su caballo Qant, con el que solía competir.

Este parón ha sido notable, tanto para su vida deportiva como social. La infanta ha reducido sus apariciones públicas y ha tenido que priorizar su descanso y recuperación. A sus 52 años, los expertos recuerdan que lesiones de este tipo requieren tiempo y cuidados constantes, sobre todo cuando afectan a la espalda, una zona que condiciona casi cualquier movimiento diario.

La familia y su entorno se mantienen atentos a su evolución, pero por ahora, la infanta Elena sigue enfrentándose a un periodo de reposo forzoso. Los compromisos sociales y profesionales tendrán que esperar hasta que pueda retomar sus actividades sin riesgo y, sobre todo, sin dolor.