La infanta Elena y Cristina se niegan a aparecer en una foto familiar con Letizia

El Palacio de El Pardo se prepara para ser escenario de un encuentro muy esperado: el almuerzo conmemorativo por el 50 aniversario de la monarquía española. La cita, organizada por Felipe VI, busca reunir a su círculo más cercano y celebrar medio siglo de historia institucional, aunque la armonía no parece garantizada. Entre los invitados se encuentran sus hermanas, las infantas Elena y Cristina, quienes, aunque no forman parte de la Familia Real de manera oficial, mantienen un vínculo directo con el monarca.

Sin embargo, la jornada promete estar marcada por la tensión. La reina Letizia llega al evento con cierto malestar, dado que la relación con sus cuñadas no atraviesa su mejor momento. Según fuentes, Elena y Cristina han decidido no participar en la tradicional fotografía familiar con la esposa del rey, un gesto que refleja las diferencias latentes dentro del entorno más íntimo de Felipe VI. Este gesto no solo rompe la dinámica esperada de la celebración, sino que añade un matiz de incomodidad a lo que debería ser un día festivo y familiar.

Letizia y el distanciamiento con el emérito

A la compleja relación con sus cuñadas se suma otro foco de tensión: la negativa de la reina Letizia a posar junto al rey emérito Juan Carlos I. Según informan medios próximos a Zarzuela, la reina se siente afectada por ciertos comentarios realizados por el monarca en su libro Reconciliación, que han generado malestar en el entorno de la corona. Letizia considera que estas declaraciones están fuera de lugar y han impactado negativamente en la convivencia institucional, por lo que ha optado por mantenerse al margen de la fotografía oficial.

La situación refleja un momento delicado dentro de la familia real española, donde las relaciones personales parecen interferir con la imagen pública que tradicionalmente se proyecta en estos actos. A pesar de la celebración y el motivo festivo del aniversario, el almuerzo en El Pardo podría pasar a la historia no solo por la efeméride, sino por las ausencias simbólicas y la tensión palpable entre algunos de sus miembros. La jornada servirá, sin duda, para observar de cerca cómo se gestionan los vínculos personales y las diferencias dentro del núcleo más cercano del monarca, mostrando que, detrás de los actos oficiales, las emociones humanas juegan un papel decisivo.