La reina Sofía, atendida de urgencia la madrugada del viernes por un ataque grave

No están siendo días sencillos para la reina Sofía. La emérita atraviesa un momento de extrema fragilidad física y emocional que ha encendido todas las alarmas en Zarzuela. La madrugada del viernes, según fuentes cercanas al palacio, tuvo que ser atendida de urgencia por un ataque de ansiedad que le provocó una subida de tensión, taquicardias y arritmias, situación que puso en alerta a todo su entorno más cercano. La preocupación es máxima: la salud de la madre de Felipe VI está al límite y su deterioro no deja margen para la tranquilidad.

El detonante de este episodio, aseguran quienes la rodean, está directamente relacionado con el empeoramiento de su hermana, Irene de Grecia, conocida en la familia como “la tía Pecu”. La preocupación por su hermana ha hecho mella en la reina Sofía, quien se siente sobrepasada y agotada emocionalmente. La intensidad de su angustia ha llegado a afectar incluso a sus hábitos alimenticios: ha dejado de comer y ha perdido hasta 10 kilos en pocas semanas, un signo de alarma que no ha pasado desapercibido para sus hijos.

Interrumpen su descanso por Sofía

La situación fue tan delicada que Felipe VI no dudó en interrumpir sus vacaciones para estar con su madre durante el fin de semana. La presencia del rey en Zarzuela ha sido vital para que la reina Sofía pudiera sobrellevar el momento, acompañada además por sus hijas, Cristina y Elena, quienes se han estado turnando para cuidar de ella y vigilar que su estado no empeore. La coordinación familiar refleja la gravedad de la situación: todos saben que la emérita necesita apoyo constante y supervisión médica.

Fuentes cercanas aseguran que la reina Sofía permanece ahora en Zarzuela, pero el episodio ha dejado una huella evidente en su bienestar. La ansiedad, las arritmias y la sensación de agotamiento extremo son síntomas que la mantienen bajo estricta vigilancia. La familia, especialmente Felipe VI, sigue muy pendiente de cada detalle para evitar que la situación vuelva a descontrolarse.

Así pues, el último ataque de ansiedad de la reina Sofía no solo refleja su delicado estado físico, sino también el peso emocional que lleva sobre los hombros. La preocupación por su hermana, el desgaste de los últimos meses y la tensión acumulada han convertido este episodio en un aviso de lo mucho que necesita cuidados y compañía constante en un momento tan complicado de su vida.