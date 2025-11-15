La reina Sofía ha pedido a su hijo que haga las paces con su padre antes de morir

La relación entre Felipe VI y su padre, Don Juan Carlos, ha estado marcada por la distancia y los malentendidos durante los últimos años. La decisión del actual rey de enviar a su padre al exilio en Abu Dabi rompió definitivamente los lazos entre ambos. Felipe VI creyó que era la única manera de proteger la estabilidad de la Casa Real. Don Juan Carlos, en cambio, sintió que su hijo lo había abandonado. Desde entonces, apenas se han dirigido la palabra.

La reina Sofía, consciente de la situación, ha decidido intervenir. Según diversas fuentes, su objetivo no es político. No se trata de la corona ni de la imagen pública, sino del bienestar de su familia. Sofía quiere que Felipe VI y Juan Carlos se reconcilien antes de que sea demasiado tarde. La reina cree que un acercamiento permitiría cerrar un capítulo doloroso sin que nadie cargue con culpas innecesarias. Para ella, la paz entre padre e hijo es prioritaria, incluso por encima de los protocolos reales.

El tiempo juega en contra

El deterioro de la salud de Don Juan Carlos añade urgencia a esta petición. Fuentes señalan que el emérito ya ha comenzado a sufrir lapsus de memoria y momentos de confusión. Cada día que pasa sin acercamiento hace más difícil que pueda reconocer a su hijo y comprender sus intenciones. La reina Sofía teme que si Felipe VI espera demasiado, podría perder la oportunidad de un encuentro sincero.

El mensaje de Sofía es claro: no se trata de reyes, ni de títulos, sino de un padre y un hijo que deben reconciliarse mientras todavía es posible. Su deseo es que Felipe VI actúe por su propio bienestar emocional y para aliviar el dolor de su padre. La idea es que ambos puedan encontrarse desde la humanidad, dejando a un lado la tensión de los últimos años.

En un momento de vida tan delicado, la mediación de la reina Sofía recuerda que la familia, más allá de cualquier deber oficial, sigue siendo lo más importante. Felipe VI tiene ahora la oportunidad de cerrar heridas y de vivir sin la sombra de un conflicto que podría haberse resuelto. Para Sofía, no hay otra prioridad: que su familia encuentre la paz antes de que el tiempo se agote.