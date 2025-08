La UCO investiga los viajes de Letizia a República Dominicana con el Falcon

Las relaciones entre Pedro Sánchez, Letizia Ortiz y la República Dominicana están comenzando a ser algo demasiado oscuro y opaco a nivel legal. A nadie se le escapa que si Letizia hizo negocios en el país caribeño no era con la intención de abrir un gran resort hotelero o crear alguna empresa, presuntamente era para limpiar dinero y evitar pasar por el fisco español. Esa posibilidad es la que está comenzando a salpicar con fuerza a la consorte, a la que la UCO podría acusar de fraude fiscal o de blanqueo de capitales, dependiendo de los presuntos delitos que se le pudieran imputar, en caso de haberlos cometido o de que se sospeche de ello.

En este sentido, la UCO no solo está teniendo en cuenta unos supuestos audios en los que Letizia le pide asesoramiento a Pedro Sánchez, sino que también habría comenzado a analizar los viajes de Letizia, usando el Falcon, hasta República Dominicana. Unos trayectos que están resultando especialmente sospechosos. Y es que son varios y parece imposible que alguien vaya tantas veces al año al mismo país para hospedarse en un resort de lujo. Es algo que se suele hacer una o dos veces, pero no muchas más. Todo ello lo cuentan Maica Vasco y Albert Castillón.

Unos viajes que invitan a dudar de Letizia

Con los supuestos audios y con los viajes registrados del Falcon, a la UCO no le hace falta ser muy inteligente para comenzar a atar cabos. Es por esto que se está investigando a fondo. No fueron pocos los medios dominicanos que se hicieron eco de las varias visitas de la Reina a su país. De hecho, para uno de esos viajes, usó como excusa que Leonor estaba por la zona y que le interesaba ir hasta ahí. Sin embargo, su idea no era la de estar con su hija, sino la de hacer negocios con ese dinero.

Todos estos tejemanejes están comenzando a ser investigados profundamente por la UCO, donde están comenzando a entender que el plan de Letizia podría no ser solamente el de hacer negocios o algo limpio en República Dominicana.

Así pues, en Casa Real tienen motivos de sobra para estar preocupados, ya que cuando se levante el secreto de sumario y todo salga a la luz, podríamos estar ante el final de la Casa Real.