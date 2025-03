Leonor ha tenido dos intentos de abandono en Elcano donde está recibiendo ayuda psicológica diaria

La vida a bordo de Elcano no está siendo tan sencilla como Leonor se podía llegar a pensar. La hija de los Reyes de España nunca destacó por ser la mejor a la hora de realizar pruebas físicas ni cualquier otra actividad al aire libre a lo largo de su formación militar. Además, por si no fuera poco con la incapacidad de Leonor para realizar esfuerzos físicos, la Princesa de Asturias se ha dado cuenta de que su cuerpo no estaba preparado para la vida en alta mar. Y es que, el oleaje, los problemas con el clima y la dureza del trabajo han convertido el día a día de Leonor, en todo un infierno.

Ante esta situación tan complicada, fuentes cercanas a la Armada aseguran que Leonor ya ha llegado a sondear, en varias ocasiones, la posibilidad de retirarse de Elcano para volver a Zarzuela. Un plan que llegó a convencer por completo a la Reina Letizia, que hubiera estado encantada de aceptar el regreso de hija mayor, a la que quiere ver ya en Zarzuela.

Sin embargo, tal y como revelan desde Zarzuela, mientras que Letizia sí que hubiera dado el visto bueno a las peticiones de Leonor, de ser evacuada del buque escuela Elcano, Felipe VI no aceptó y se ha convertido en el principal motivo por el que Leonor va a acabar su aventura por alta mar junto a sus compañeros sin un regreso en helicóptero ni ningún tipo de evacuación.

La salud de Leonor se está resintiendo

El día a día de Leonor ha estado realmente afectado por los problemas de salud que la han estado afectando desde que comenzó su travesía por el Atlántico. La hija de los Reyes de España ha visto como los mareos y las náuseas han ido haciendo mella en su capacidad para mantenerse con fuerzas para seguir a bordo de Elcano. Lo que la ha llevado a pedir en reiteradas ocasiones que la saquen de ahí.

Así pues, lejos de sentirse fuerte para acabar la segunda parte del viaje a bordo de Elcano, la Princesa Leonor había pedido en reiteradas ocasiones que un helicóptero la devuelva a tierra firme para volar de vuelta hasta Zarzuela, donde los mareos y problemas de salud la van a dejar en paz.