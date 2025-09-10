Leonor regresa desatada de vacaciones, está teniendo problemas graves con el alcohol y la comida

La vuelta de la princesa Leonor a la rutina no ha sido nada fácil y, según cuentan fuentes cercanas a Zarzuela, sus costumbres han encendido las alarmas en la Casa Real. La heredera al trono está atravesando una etapa de rebeldía en la que hace exactamente lo contrario de lo que su madre, la reina Letizia, espera de ella. El principal motivo de fricción es su afición por la bebida y por la comida poco saludable, algo que irrita profundamente a Letizia, obsesionada desde siempre con que sus hijas mantengan una forma física impecable.

Y es que para la reina no hay nada más estresante que ver cómo Leonor se aleja de la imagen de perfección que tanto intenta proyectar al mundo. A Letizia le preocupa no solo la salud de su hija, sino también la posibilidad de que esa rebeldía se convierta en un escándalo público. El recuerdo de lo sucedido en Brasil, cuando Leonor fue captada disfrutando de más copas de la cuenta, sigue muy presente. Aquella polémica dejó claro que cualquier resbalón de la heredera puede convertirse en un problema de gran magnitud para la institución.

Letizia muy molesta con el comportamiento de Leonor

De este modo, la tensión entre madre e hija ha ido en aumento. Mientras Letizia intenta imponer disciplina, dietas equilibradas y una vida marcada por la moderación, Leonor se resiste con firmeza. Ella quiere disfrutar como los jóvenes de su edad, sin renunciar a fiestas, comidas copiosas ni a beber con sus amigos. La princesa ve esas experiencias como parte de su juventud, pero su madre las percibe como una amenaza directa a la credibilidad de la corona.

La realidad es que esta situación está generando un enorme malestar en palacio. Las discusiones son cada vez más frecuentes, y la relación entre Letizia y Leonor se ha vuelto más complicada. La reina vive con el temor constante de que un paparazzi capture a su hija en un momento comprometido, lo que supondría un golpe letal para la imagen cuidadosamente construida de la futura reina.

Así pues, mientras la princesa Leonor busca vivir su juventud sin ataduras, la reina Letizia libra una batalla diaria por mantener bajo control a su hija. Una lucha de estilos de vida que, de momento, deja a la vista que la heredera está desatada y que en Zarzuela no saben cómo frenar sus excesos.