Letizia aterrizó en 33 ocasiones con el Falcon en el aeropuerto de Santo Domingo entre 2019 y 2023

Las relaciones entre Letizia y la República Dominicana están siendo cada vez más complicadas y escandalosas. A lo largo de las últimas semanas han salido muchas informaciones, desde periodistas como Diego Arrabal o Laura Rodríguez, que apuntan a que Letizia habría estado hablando con Pedro Sánchez sobre la posibilidad de hacer negocios en el país caribeño. Una serie de negocios que de limpio no tendrían nada y cuya única función sería la de evadir tantos impuestos como fuera posible. Ya que en estos momentos Letizia está ganando mucho dinero y no quiere que todo pase por el fisco español.

Sin embargo, Maica Vasco ha ido mucho más allá y ha indagado de forma mucho más profunda en el día a día de Letizia de los últimos meses. Según indican fuentes periodísticas de República Dominicana, el Falcon, ese avión privado que se ha pagado con los impuestos de cada uno de los españoles, llegó a aterrizar hasta en 33 ocasiones en el aeropuerto de Santo Domingo. Esto pasó entre el año 2019 y el 2023. De los cuales, según la periodista, solamente se contabilizan 5 como oficiales. Había que ver lo que pasó en los otros 24. Todo huele muy mal.

Letizia usa el Falcon para sus negocios

Con toda esta información, el análisis no es que sea muy complicado. En el mundo de los negocios, especialmente los que no son lícitos, como la evasión de impuestos, hacer las cosas a distancia no es lo recomendable. El defraudador debe viajar al paraíso fiscal en cuestión para hacer una serie de gestiones. Lo que habría, presuntamente, obligado a Letizia a viajar hasta la República Dominicana en una gran cantidad de ocasiones para hacer sus negocios. Todo esto, no con un vuelo normal, sino usando el Falcon que se paga con impuestos; benditas ironías las que nos da la vida.

Y es que, usando algo pagado con impuestos, Letizia se fue, presuntamente, hasta República Dominicana para evadir impuestos y no pagar. Una falta de respeto total a la inteligencia y al duro trabajo de los españoles. Especialmente de aquellos que no llegan a fin de mes y que, aun así, deben pagar su IRPF cada mes. Algo que a Letizia, por lo que sea, no le gusta hacer con sus millones de euros.

Así pues, fueron hasta 33 ocasiones las que el avión de Letizia viajó a República Dominicana. Y la verdad, sería raro ir tantas veces de vacaciones en los últimos cuatro años. Todo huele bastante mal.