Letizia ha pedido asesoramiento a Pedro Sánchez para mover dinero de España a República Dominicana

No es un secreto para quienes conocen los entresijos del poder: Letizia y Pedro Sánchez mantienen una relación fluida, constante y mucho más cercana de lo que se ha querido mostrar en público. A pesar de las tensiones institucionales que, en más de una ocasión, han marcado la relación entre la Moncloa y la Zarzuela, la realidad es que la Reina y el Presidente del Gobierno han sabido entenderse. Tanto, que en momentos especialmente delicados, habría sido ella quien ha actuado como enlace para enfriar discusiones entre Sánchez y Felipe VI, según ha revelado el periodista Albert Castillón.

Y es que lo que ahora ha salido a la luz no es un simple gesto diplomático entre dos altos cargos del Estado. Lo que revelan los periodistas Laura Rodríguez y Diego Arrabal es algo que, de confirmarse, sacudiría los cimientos del régimen. Porque no estaríamos hablando de una charla trivial, sino de una presunta llamada de Letizia a Pedro Sánchez para pedirle asesoramiento sobre cómo mover dinero fuera de España. Concretamente, a República Dominicana.

Letizia ha pedido consejo al Presidnete del Gobierno

Sí, República Dominicana. Un país que, aunque lleno de encanto turístico, no es precisamente conocido por su estabilidad fiscal o sus grandes oportunidades de inversión, sino por ser —presuntamente— un destino habitual en operaciones de evasión y ocultamiento de capitales. Y es en ese contexto donde la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil habría detectado unas grabaciones extremadamente sensibles, relacionadas con las investigaciones del caso Koldo y otras tramas de corrupción vinculadas al PSOE.

Entre los audios ya filtrados, plagados de referencias obscenas, repartos de comisiones y favores impresentables, existirían —según estas fuentes— otras grabaciones inéditas en las que se escucharía a la Reina Letizia mantener una conversación directa con Pedro Sánchez, hablando de inversiones y movimientos de fondos fuera del país. De nuevo, presuntamente.La gravedad de esta información es descomunal. Si se demuestra que esos audios existen y son verídicos, estaríamos ante el escándalo institucional más grave en décadas, con la Jefatura del Estado vinculada directamente a una presunta operación de evasión fiscal.

Así pues, lo que parecía una buena sintonía personal podría esconder, según los testimonios recabados, algo mucho más turbio. Y es que cuando las grabaciones comprometen a la mismísima Reina de España, ya no estamos hablando solo de política: estamos hablando de un sistema que podría estar podrido desde dentro.