Letizia habla mal de su marido en círculos íntimos, afirma que es un flojo, que no sirve para rey

Desde hace tiempo se sabe que la relación matrimonial entre Letizia y Felipe VI está completamente rota. Los Reyes de España no se soportan y no se esconden de ello. Se llevan muy mal y en la vida privada ya han roto cualquier tipo de vínculo. Ni comparten cama ni techo ni casa. De hecho, lo único que comparten es un acuerdo por el cual se permiten estar cada uno por su cuenta y solo reunirse para ejercer de monarcas cuando toca formar parte de un acto público en el que deben mostrar normalidad. Por lo demás, la relación está rota por completo.

Ante esta situación, Letizia no se contiene para nada a la hora de hablar y despotricar sobre Felipe VI. Cuando se junta con su círculo más cercano, no duda en criticar la actitud y el carácter de su marido. Cree que no está hecho para ser Rey de España y lo demuestra en su falta de contundencia a la hora de mantener a raya a su padre. Le molesta mucho que sea incapaz de hacer obedecer a los demás. Dice que es un flojo y que por este motivo no sirve. Ella, en cambio, nació para ser monarca.

Letizia cree que Felipe VI debería ser como ella

A nadie se le escapa que Letizia siempre ha tenido una visión muy buena de ella misma. Cree que es la mejor en todo lo que hace y que ha llegado a su posición gracias a su capacidad para mostrarse como es. Considera que su carácter duro y decidido es lo mejor para alguien que quiere ser monarca en un país como España. De hecho, si fuera por ella, Juan Carlos I no habría causado ni la mitad de los problemas que ha provocado. Sin embargo, ella no tiene ese poder.

Felipe VI, en cambio, es demasiado comprensivo. Según cuentan los que conviven con Letizia, la reina habla fatal de su carácter: es flojo, no hace nada bien y muestra con mucha facilidad esa debilidad que le impide hacer bien su trabajo y mantener a raya a ciertas personas.

Así pues, más allá de no llevarse nada bien en privado, Letizia tampoco tiene una opinión nada positiva sobre un Felipe VI del que no destaca ni una sola característica positiva. Ni personal ni profesionalmente.