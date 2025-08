Letizia, mala fama y mote en la universidad: la llamaban la mellada, era capaz de todo por dinero

Hay algo en Letizia que no encaja del todo con la realeza. Es como si hubiese construido un personaje perfecto, casi inhumano, para estar a la altura del trono que ocupa. Siempre impecable, sin una arruga fuera de lugar, sin un gesto que no esté medido. Pero bajo esa apariencia impoluta hay una historia que no encaja con la imagen que proyecta. Una historia que ella preferiría borrar.

Y es que Letizia Ortiz no nació en palacio. Nació en una familia sencilla, como tantas otras. Estudió en colegios públicos, cogió autobuses como cualquiera y pasó por las mismas inseguridades que cualquier adolescente. Pero desde que se convirtió en Reina de España, ese pasado ha quedado en la sombra, relegado a un cajón del que solo salen detalles incómodos. Porque Letizia no soporta el recuerdo de lo que fue.

Letizia nunca tuvo el cariño de sus compañeros

Quienes compartieron aula con ella en su adolescencia lo cuentan sin rodeos: no era precisamente la más querida. Tenía una lengua afilada y una actitud que rozaba el desprecio. Era lista, ambiciosa, pero también distante, incluso cruel. Sus compañeros no la adoraban; la temían. Y no era solo por su carácter. Había algo que llamaba la atención cada vez que se reía: le faltaba un diente. Así, sin más. Un hueco visible que la convirtió en blanco de burlas constantes para una Letizia que nunca se ganó el aprecio de nadie. No tardaron en apodarla “la mellada”, y hasta se bromeó con hacer una colecta para ayudarla a pagar el implante. Una iniciativa que no recaudó ni un céntimo, por cierto.

Ese diente ausente se convirtió en símbolo de lo que Letizia no quería ser. Y tardó años en borrarlo. No fue hasta su paso por la CNN, cuando ya comenzaba a escalar en el periodismo televisivo, que decidió cerrar para siempre esa etapa con una sonrisa nueva y perfecta.

Así pues, detrás de la reina que hoy posa en las portadas con trajes de diseñador y sonrisa milimétrica, hubo una joven marcada por complejos, burlas y un pasado que le pesa más de lo que quiere admitir. Porque aunque lo niegue, Letizia fue “la mellada”. Y hay quienes aún lo recuerdan.