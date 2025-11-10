Letizia odia a Juan Carlos I porque se opuso a su boda cuando supo que había abortado dos veces

La historia de la Casa Real española siempre ha estado llena de secretos y tensiones internas. Uno de los capítulos más controvertidos tiene que ver con la relación entre Letizia Ortiz y Juan Carlos I. Según Jaime Peñafiel, Letizia nunca ha perdonado al rey emérito por haberse opuesto a su boda con Felipe.

Cuando Felipe anunció su intención de casarse, Juan Carlos supo que Letizia había pasado por situaciones personales complicadas: dos abortos, uno en México y otro en España. Para él, esto rompía con la tradición familiar y le generó dudas sobre la idoneidad del matrimonio. La negativa inicial del rey fue firme, no quería autorizar la boda y se temía que la unión pudiera generar un conflicto institucional.

Felipe, decidido y enamorado, no cedió. Optó por un gesto de soberbia y se marchó a Estados Unidos con Letizia en octubre, el mismo día de la Fiesta Nacional. La pareja ignoró las presiones y, finalmente, Juan Carlos cedió. Pero para Letizia, ese episodio quedó grabado. La joven que en su momento fue descrita como “muy inteligente” pero también con toda la carga peyorativa de la palabra “chica”, nunca olvidó la oposición inicial del emérito.

La influencia de Letizia y las tensiones internas

Con el paso de los años, Letizia ha ido ganando peso dentro de la familia. Su influencia es evidente, y algunos la señalan como una de las responsables de los cambios internos en la Casa Real. Felipe, según los testimonios, es una persona de buen corazón, pero profundamente enamorada de Letizia, lo que ha marcado muchas decisiones.

Jaime Peñafiel, periodista con décadas de experiencia cercana a la corona, asegura que la Familia Real actual no existe como tal. En su opinión, se trata más de un núcleo reducido: Felipe, Letizia y sus hijas. La tensión con Juan Carlos es solo un reflejo de una dinámica familiar complicada. Letizia, asegura Peñafiel, guarda resentimiento hacia el rey emérito. Su oposición a la boda fue un episodio que marcó la relación entre ambos y, según parece, todavía influye en la política interna del palacio.

En definitiva, detrás de las fotos oficiales y los actos protocolarios, hay historias que nunca se cuentan del todo. Historias de rencor, amor y decisiones difíciles. La relación de Letizia con Juan Carlos I es una de ellas, marcada por un episodio que cambió para siempre la percepción de la princesa sobre el rey emérito.