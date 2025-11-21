Los Urdangarin y Marichalar están molestas por el maltrato continuado de Leonor y la infanta Sofía a su abuelo

Desde hace tiempo, la relación entre la princesa Leonor, la infanta Sofía y su abuelo, el rey Juan Carlos I, es extremadamente limitada. Tal como revelan sus memorias recientes, Juan Carlos reprocha a la reina Letizia que ha impuesto un “cordón familiar” que impide cualquier tipo de contacto íntimo con sus nietas.

Según él, no ha podido compartir salidas a solas con las niñas ni momentos privados, algo que considera fundamental para fortalecer los lazos entre generaciones. Además, su esposa, la reina Sofía, afirma haber deseado educar a Leonor y Sofía en la historia y los valores de la familia real, pero también ha notado la barrera que Letizia ha puesto entre ellas.

Este distanciamiento no pasa desapercibido para los primos: los Urdangarin y los Marichalar han manifestado en privado su disgusto por lo que consideran un trato frío y distante de las jóvenes hacia su abuelo. Para ellos, el rey emérito, ya mayor, merece disfrutar de sus nietas, y más aún de una relación más cálida y cercana.

Una comida familiar como gesto de apoyo

En medio de esta tensión familiar, se ha organizado un almuerzo privado este sábado en el Palacio de El Pardo con motivo del 50.º aniversario de la restauración de la monarquía. Se espera la asistencia de toda la familia, incluidos los Urdangarin y Marichalar, lo que para muchos es interpretado como un gesto de apoyo explícito al rey Juan Carlos.

Este encuentro supone una oportunidad para demostrar unidad frente a los reproches que el emérito ha lanzado en sus memorias. Precisamente, los Urdangarin y Marichalar ven con buenos ojos que se convoque a toda la familia, porque creen que es una forma de contrarrestar el supuesto “aislamiento” que sufre Juan Carlos.

Además, algunos analistas recuerdan que la reina Letizia reaccionó con tristeza a las críticas que el exrey dirige a su gestión familiar, según la periodista Pilar Eyre. Para los Urdangarin y Marichalar, la comida es más que un evento protocolario: es un acto simbólico para validar la figura de su abuelo y reivindicar su derecho a tener una relación más cercana con él, especialmente ahora que su salud y su edad invitan a valorar cada momento.