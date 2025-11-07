Miguel Urdangarin y sus hermanos no pagan porque la orden es no cobrar a ningún Borbón

Una nueva polémica vuelve a golpear a la Casa Real española. Esta vez, los protagonistas son Miguel Urdangarin y sus hermanos, hijos de la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin. Según diversas fuentes, los jóvenes habrían estado evitando pagar en restaurantes, hoteles y tiendas de lujo alegando su vínculo con la familia real.

Los testimonios apuntan a una práctica recurrente. Los hermanos Urdangarin llegarían a los establecimientos sin hacer alarde de su apellido, pero al momento de pagar, dejan claro quiénes son. Entonces llega la frase que muchos aseguran haber escuchado: “No se cobra a ningún Borbón”. Una supuesta “orden no escrita” que, según los rumores, se cumple con disciplina entre ciertos negocios que no quieren problemas ni titulares incómodos.

Este comportamiento ha despertado indignación. Muchos ciudadanos ven en ello un símbolo del trato desigual entre la realeza y la gente común. Mientras la mayoría lucha con precios en alza y salarios estancados, algunos miembros de la familia real parecerían vivir sin preocuparse por la cuenta. Ni la Casa Real ni la Infanta Cristina han hecho declaraciones. Tampoco Miguel ni sus hermanos. El silencio, una vez más, se ha convertido en su mejor defensa. Pero la polémica crece y el descontento también.

Privilegios que no desaparecen