Miguel Urdangarin y sus hermanos no pagan porque la orden es no cobrar a ningún Borbón

Una nueva polémica vuelve a golpear a la Casa Real española. Esta vez, los protagonistas son Miguel Urdangarin y sus hermanos, hijos de la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin. Según diversas fuentes, los jóvenes habrían estado evitando pagar en restaurantes, hoteles y tiendas de lujo alegando su vínculo con la familia real.
Los testimonios apuntan a una práctica recurrente. Los hermanos Urdangarin llegarían a los establecimientos sin hacer alarde de su apellido, pero al momento de pagar, dejan claro quiénes son. Entonces llega la frase que muchos aseguran haber escuchado: “No se cobra a ningún Borbón”. Una supuesta “orden no escrita” que, según los rumores, se cumple con disciplina entre ciertos negocios que no quieren problemas ni titulares incómodos.
Este comportamiento ha despertado indignación. Muchos ciudadanos ven en ello un símbolo del trato desigual entre la realeza y la gente común. Mientras la mayoría lucha con precios en alza y salarios estancados, algunos miembros de la familia real parecerían vivir sin preocuparse por la cuenta. Ni la Casa Real ni la Infanta Cristina han hecho declaraciones. Tampoco Miguel ni sus hermanos. El silencio, una vez más, se ha convertido en su mejor defensa. Pero la polémica crece y el descontento también.
Privilegios que no desaparecen
El caso de los Urdangarin vuelve a poner sobre la mesa un debate antiguo: ¿hasta qué punto la monarquía debería gozar de privilegios? Para muchos, los tiempos han cambiado, pero las costumbres dentro de la Casa Real parecen seguir ancladas al pasado. Según la periodista Pilar Eyre, incluso el rey emérito Juan Carlos I continúa disfrutando de “todo pagado”, desde hoteles hasta lujosas estancias en Ginebra. Lo mismo ocurriría con sus descendientes, que gozan de una red de contactos y beneficios que ningún ciudadano puede imaginar.
Ser un Borbón, al parecer, sigue abriendo puertas y cerrando cuentas. Y aunque la sociedad española exige más transparencia y ejemplaridad, las viejas normas no escritas siguen vigentes. El resultado es un creciente malestar. Porque mientras la Casa Real guarda silencio, muchos se preguntan si la igualdad ante la ley realmente existe… o si el apellido sigue marcando la diferencia.