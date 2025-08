Ni Letizia ni las niñas visitan a la tía Pecu, Irene de Grecia

El tiempo se detiene en uno de los rincones más silenciosos de Zarzuela. Allí, en una habitación discreta, Irene de Grecia se despide poco a poco, sin hacer ruido, como ha vivido siempre. La hermana pequeña de la reina Sofía afronta los últimos días de su vida con una serenidad conmovedora. Y con una decisión tomada desde hace meses: cuando llegue el momento, quiere descansar en su tierra, Grecia, junto a su hermano Constantino.

Nadie como Irene ha encarnado tan bien el significado de la lealtad. Llegó a España sin hacer preguntas, sin poner condiciones. Se instaló en Zarzuela para estar cerca de su hermana y convertirse en su sombra más leal. Nunca se casó, nunca buscó una corona. Renunció a todo por cuidar de los suyos. Fue tía, fue hermana y, para Felipe VI, fue algo más: una figura maternal, firme, cálida y constante.

Felipe no se separa de Irene

Y es precisamente Felipe quien sigue a su lado a diario. No falla. Como tampoco lo hacen doña Elena, doña Cristina y los nietos más mayores de Sofía: Froilán, Victoria Federica y Miguel Urdangarin. Todos ellos han querido estar, acompañar, sostener el ánimo de quien siempre estuvo.

Pero en medio de esa presencia cálida, hay un vacío que no deja de notarse. Ni Letizia, ni Leonor, ni la infanta Sofía han acudido a visitarla. No se ha dado ninguna explicación, pero el gesto duele. Y no solo a Sofía, que atraviesa un momento devastador tras haber perdido a su hermano y ahora ver cómo su compañera de vida también se le va. Duele a todos los que conocen el vínculo invisible que unía a estas dos hermanas desde la infancia. Porque Irene, más que familia, ha sido refugio.

Y es que no hay nada más cruel que la distancia cuando ya no hay tiempo. El tiempo de Irene se agota. La llaman "la tía Pecu", con cariño. Y es así, con esa ternura infinita, con esa lealtad sin grietas, con esa dignidad callada, como se apaga.

Así pues, mientras el mundo sigue su curso, ella se despide rodeada solo por unos pocos. Pero se va en paz. Porque quienes importaban de verdad ya saben cuánto dio… sin pedir jamás nada a cambio.