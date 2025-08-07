Pablo Urdangarin y Johanna Zott cancelan los billetes y el coche de alquiler, no son bienvenidos

Pablo Urdangarin no pasará el verano en Marivent, pero no por culpa de su novia, Johanna Zott. El motivo real es otro, mucho más duro y más crudo: Letizia no los quiere allí. Ni a Pablo. Ni a sus hermanos. Ni a los hijos de la infanta Elena. A ninguno. La decisión no tiene que ver con el protocolo, ni con que las parejas no estén oficializadas. Esa es solo la excusa amable. La realidad, según fuentes cercanas al entorno de la Reina, es que Letizia no quiere compartir espacio con los Borbones "díscolos", esos que no se pliegan al discurso de modernidad, control y silencio que ella intenta imponer en la institución.

Lo ha dejado claro una y otra vez. Marivent es para la familia que ella aprueba, y en esa lista no están los Urdangarin, ni los Marichalar. A sus ojos, representan un pasado que hay que enterrar, un vínculo directo con Juan Carlos I que prefiere mantener bien lejos del presente que construye al lado de Felipe VI. No es una cuestión de novios o novias: es una cuestión de apellidos.

Pablo ha tenido que dar marcha atrás

Y así, con los billetes ya comprados, el coche de alquiler reservado y los días organizados, Pablo ha tenido que cancelar sus vacaciones en la residencia mallorquina. El veto ha sido claro, directo y sin posibilidad de matiz. Porque no se trata de Johanna. Se trata de él. De ser Urdangarin. De llevar en la sangre la sombra de un apellido que Letizia jamás ha tolerado.

Lo mismo ocurre con los hijos de la infanta Elena, que ya han aprendido a no contar con ser recibidos con los brazos abiertos en Palma. Letizia, con la frialdad quirúrgica que la caracteriza, ha blindado Marivent como su espacio privado. Un lugar en el que solo entran quienes no la incomodan. Y ni Pablo, ni Froilán, ni Victoria Federica encajan en ese círculo cada vez más cerrado. Felipe VI no se opone. Al contrario, delega. Deja que sea ella quien trace la línea y decida quién entra y quién no. Y mientras la reina Sofía, siempre conciliadora, intenta mantener ciertos equilibrios, Letizia impone el silencio y el vacío como castigo.

Así pues, el Palacio de Marivent ya no es un refugio para la familia extensa, sino el último bastión personal de una Reina que ha decidido que ciertos Borbones no forman parte de su reino. Ni en verano. Ni nunca.