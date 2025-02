Paloma Rocasolano se está construyendo una casa en una de las zonas más ricas de Madrid

Con la llegada de Letizia al trono de España, Paloma Rocasolano pasó a convertirse en una figura de gran calado y relevancia dentro del país. La madre de la Reina se había acostumbrado a vivir en Madrid, gracias al dinero que le llegaba de parte de su hija. Sin embargo, con el tiempo se acabó cansando del bullicio constante que rodea la ciudad de Madrid, lo que llevó a Paloma a mudarse, junto a su marido, Marcus Brandler, hasta Murcia. Concretamente en la localidad de Los Belones, donde se está comenzando a sentir sola y alejada de sus familiares.

Ante esta delicada situación, fuentes cercanas a Paloma Rocasolano aseguran que para acabar con esa sensación de soledad y cierto aburrimiento, la madre de Letizia y Telma Ortiz habría tomado la decisión de volver a vivir en Madrid. Sin embargo, Paloma ya no está dispuesta a vivir en cualquier lugar de la capital. Ya es una mujer de alto nivel y si no es una zona rodeada de lujos no se plantea mudarse a ningún lado.

Es por este motivo que, tal y como hemos podido saber, Paloma Rocasolano ha optado por mandar a construir un nuevo hogar en una de las urbanizaciones más lujosas y exclusivas de todo Madrid. Se trata de Somosaguas, que disfruta de uno de los entornos más tranquilos y exclusivos de toda la capital. Lo que ha llevado a Paloma a elegir Somosaguas como su nuevo hogar.

Felipe VI limitó el acceso de Paloma a Zarzuela

Una de las decisiones más controvertidas que Felipe VI ha tomado a lo largo de estos últimos meses, fue la de limitar el acceso de Paloma Rocasolano en Zarzuela. La madre de Letizia ha acabado siendo la gran perjudicada de la crisis matrimonial que viven los Reyes de España, que hizo que Felipe vetara el acceso de su suegra a la residencia real.

Es por este motivo que, mientras se construye la nueva casa de Paloma Rocasolano en Somosaguas, la madre de Letizia va a tener que seguir viviendo en Murcia. Algo que no acaba de convencer a Paloma, que quiere dejar de vivir en un entorno tan alejado de la gran ciudad.

Así pues, para poder estar más cerca de sus hijas y en un ambiente mucho más animado, Paloma Rocasolano se ha comenzado a construir una casa de lujo en Somosaguas, una de las zonas más ricas de todo Madrid y que, además, le permite estar muy cerca de Zarzuela.