Por culpa de Carlos III y Guillermo de Gales, los empleados de Buckingham acaban en terapia psicológica

Vivir en Buckingham se ha convertido en profesión de riesgo a lo largo de los últimos años. Desde que el Príncipe Harry y Meghan Markle demostraron, abandonando Reino Unido, que la convivencia dentro de la Casa Real era algo absolutamente insoportable, no han sido pocas las revelaciones que han demostrado que los Duques de Sussex no se equivocaban al dejar su hogar para comenzar de cero en Estados Unidos. Y es que, la realidad ha demostrado que convivir con Guillermo de Gales y Carlos III es ciertamente complicado. De hecho ni sus empleados son capaces de soportarlos.

En este sentido, como han revelado un grupo de antiguos empleados de Buckingham en el nuevo libro Yes ma’am: the secret life of royal servants, la vida al lado de Carlos III, Guillermo de Gales y el resto de miembros de la Casa Real de Reino Unido es un auténtico martirio para todos.

Según han revelado en el propio libro, los cocineros y otros empleados de Buckingham ven a Carlos III como una persona exigente e irritable. Un carácter que entronca completamente con su faceta afable y risueña que el monarca inglés suele mostrar siempre que aparece ante el público y las cámaras. Sin embargo, esa faceta desaparece de puertas hacia dentro, donde se convierte en todo un dolor de muelas para los encargados de cuidar su bienestar dentro de Buckingham.

Guillermo es el reflejo de su padre

Por su parte, el Príncipe Guillermo también ha recibido su parte de castigo con afirmaciones que lo dejan como una persona absolutamente desquiciada y perfeccionista que detona ante el más mínimo detalle. Algo muy similar a Carlos III quien tiende a enfadarse con demasiada facilidad.

De hecho, según han revelado durante años, fuentes cercanas a la Casa Real, no han sido pocos los empleados de Buckingham que han tenido que recurrir a terapia psicológica para poder superar todos los problemas que les ha causado el hecho de estar al servicio de los miembros de la Casa Real.

Por último, no deja de ser sorprendente lo bien parados que han salido Harry y Meghan, a los que los antiguos empleados de Buckingham han definido como las personas más agradables y fáciles de tratar de toda la Realeza. Y es que, mientras que definen a Harry como un hombre simpático y sencillo, ven a Meghan como una modernizadora por naturaleza, lista para dirigir la Casa Real.